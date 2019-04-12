Свердловчанка легла под нож в эфире медицинского шоу на «Ю»

Девушка родилась с несколькими патологиями: косой расщелиной лица и неба, отсутствием правого глаза. В детском возрасте ей сделали несколько операций и поставили протез. Повзрослев жительница Верхней Туры вышла замуж и родила ребенка. Однако она столкнулась со множеством проблем. Свердловчанку не берут на работу, а на улицу она выходит только в темных очках.

Работодатели не хотят брать меня на работу. Говорят прямо в глаза, что не хотят меня брать с таким внешним видом, рассказала девушка на передаче.

Видео Видео: Я стесняюсь своего тела. Россия

До участия в проекте Анастасия трижды подвергалась хирургическому вмешательство неудачно.

Вопрос о поиске стоящего врача стоял очень остро. Подобные операции достаточно дорогостоящие,пояснила участница шоу в интервью редакции TagilCity.ru.

В мае 2018 года жительница Верхней Туры решилась на участие в программе, которая изменила ее жизнь.

На проекте я с мая 2018 года. Некоторые медицинские манипуляции продолжаются до сих пор. Участие в проекте перевернуло восприятие себя и моей проблемы. Показав на всю страну то, что скрывала много лет от окружающих, я почувствовала облегчение, рассказала Анастасия редакции TagilCity.ru.

Пластические хирурги проекта сделали жительнице Верхней Туры операцию и установили новый протез. Девушке снова нужно будет приехать к специалистам на повторную операцию.

Летом мне предстоит очередная операция и несколько этапов протезирования, сообщила девушка редакции TagilCity.ru.