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Свердловчанка легла под нож в эфире медицинского шоу на «Ю»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанка легла под нож в эфире медицинского шоу на «Ю»

Вчера, 23:04ОбществоФото: фотография с личной страницы во ВКонтакте Анастасии
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