Свердловское предприятие не заплатило сокращенным рабочим 872 тысячи рублей

В ходе реорганизации ООО «Автоматизированные газовые котельные» в Нижнесергинском районе в ноябре 2018 года была ликвидирована котельная, ее работники были уволены. Однако руководство не выплатило бывшим сотрудникам 872 тысячи рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием устранить нарушения трудового законодательства, а также возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица.

Организация была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Директор компании понес дисциплинарное наказание.