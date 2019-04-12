Свердловское предприятие не заплатило сокращенным рабочим 872 тысячи рублей
12 апреля, 21:31ОбществоФото: 1MediaInvest
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Уволенным с котельной в Михайловске работникам предприятие задолжало 872 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе реорганизации ООО «Автоматизированные газовые котельные» в Нижнесергинском районе в ноябре 2018 года была ликвидирована котельная, ее работники были уволены. Однако руководство не выплатило бывшим сотрудникам 872 тысячи рублей.
Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием устранить нарушения трудового законодательства, а также возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица.
Организация была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Директор компании понес дисциплинарное наказание.
Кроме того, перед бывшими сотрудниками котельной в полной мере была погашена задолженность по заработной плате.
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