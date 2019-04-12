В Екатеринбурге задержан врач-травматолог с 9 граммами гашиша

В ходе отработки оперативной информации в Екатеринбурге на улице Фучика был задержан 35-летний ранее не судимый мужчина. У него наблюдались признаки наркотического опьянения, задержанному было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.

В ходе досмотра в личных вещах екатеринбуржца обнаружились свертки из фольгированной бумаги. Экспертиза показала, что вещество находящиеся в свертках, является наркотиком гашиш, общая масса изъятого составила 8,9 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации - покушение на сбыт наркотиков в значительном размере.