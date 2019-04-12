В Каменске-Уральском мужчина выкинул щенков в колодец

По словам очевидцев, троих двухмесячных щенков в колодец выкинул местный житель. Так, по их словам, он попытался избавиться от нежелательного потомства от своей собаки. Волонтеры смогли своими силами спасть двух щенят. Для спасения еще одного потребовалась помощь спасателей из организации «Зооспас». Специалисты были вызваны из Екатеринбурга.

Щенок залез глубоко в коллектор и не хотел выходить. При этом, животное могло заблудиться в канализации и погибнуть от голода, в колодце щенок провел четыре дня. Чтобы спасти малыша волонтеры нашли его мать. Только после того, как в люк была опущена собака, щенок выбежал к ней. После завершения спасательной операции щенка отвезли в приют.