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В Каменске-Уральском мужчина выкинул щенков в колодец
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Каменске-Уральском мужчина выкинул щенков в колодец

Сегодня, 08:09ОбществоФото: Е1.ru
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