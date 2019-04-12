В Свердловской области сирота через суд получил 90 тысяч рублей пенсии

С 2012 году свердловчанин был признан сиротой, ему была назначена пенсия по потере кормильца. Молодой человек учился до 19 лет в средне-специальном образовательном учреждении. В 18 лет ОПФ прекратило выплачивать пенсию.

В ходе проверки ОПФ добровольно выплатило свердловчанину 90 тыс. рублей, которые он должен был получить за указанный период.

Кроме того, заявитель имел право на получение единовременной денежной выплаты на проведение ремонта принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в размере 100 тыс. рублей. Однако ему было отказано в получении этой суммы.

Райсуд Екатеринбурга отклонил требование прокуратуры в выплате денег на ремонт. После этого прокурор обратился в облсуд, который удовлетворил исковое заявление.