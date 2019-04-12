Женщина-инвалид обратилась в ЕСПЧ из-за «зеленого коридора» в Кольцово

Женщина направила в ЕСПЧ жалобу на действия российских властей в лице уральской таможни. Она была оштрафована на 200 тысяч рублей за пронос наличными незадекларированных 20 тысяч долларов через «зеленый коридор» в аэропорту Кольцово. Екатеринбурженка тем самым нарушила законодательство, однако, как считают ее правозащитники, этому способствовал ряд обстоятельств, которые суд не учел при вынесении решения.

Женщина является инвалидом по зрению, кроме того, в силу заболевания, имеет рассеянное внимание. Помимо этого, зона таможенного контроля аэропорта оформлена плохо и не дает ясного понимания, где какой коридор. Юристы, занимающиеся делом свердловчанки, считают, что работники аэропорта нарушили положения Европейской конвенции, в частности, касающиеся дискриминации. Сотрудники аэропорта изъяли у женщины 10 тысяч долларов (без декларации разрешен провоз только 10 тысяч долларов максимум), а также отказались помогать инвалиду.

Инвалид планировала задекларировать деньги в аэропорту, однако сотрудники таможни отказались ей помочь, хотя, со слов правозащитника, она их об этом просила и неоднократно обращалась к ним. Об этом также свидетельствуют записи с камер наблюдения.