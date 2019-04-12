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Женщина-инвалид обратилась в ЕСПЧ из-за «зеленого коридора» в Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина-инвалид обратилась в ЕСПЧ из-за «зеленого коридора» в Кольцово

Сегодня, 08:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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