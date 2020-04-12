Денежную помощь врачам пообещал глава Башкирии Радий Хабиров

Эта информация прозвучала во время визита губернатора в закрытую на карантин республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Соблюдая требования безопасности, он осмотрел палаты для больных коронавирусом, пообщался с пациентами, находящимися на плановом лечении, и пожелал им выздоровления, сообщает mkset.ru.

Успел губернатор пообщаться и с врачами, с которыми обсудил актуальные вопросы. Они рассказали, что обеспечены лекарствами и средствами защиты.

Для персонала организовали питание, есть специальная зона отдыха, в оперативном порядке решают бытовые вопросы. Радий Хабиров заявил, что будет оказана и финансовая помощь.

Напомним, больница закрыта из-за обнаруженных здесь случаев заболевания. Внутри находятся около тысячи человек, которые пробудут здесь не менее двух недель из-за проведения карантинных мероприятий.