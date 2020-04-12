Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики
Сегодня, 13:55ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем Космонавтики, сообщает департамент информполитики.
По словам губернатора, дата 12 апреля стала предметом гордости за нашу страну, которая в этот день открыла целую эру для всего человечества, эру космонавтики. Куйвашев отметил, что на сегодняшний день Россия является страной, которая сохраняет лидерские позиции в космической отрасли. Также глава региона упомянул о вкладе Свердловской области в развитие космонавтики, подчеркнув, что многие свердловчане считают День космонавтики свои профессиональным праздником.
Оборонные предприятия и конструкторские бюро Свердловской области производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для космического кораблестроения, сказал губернатор.
Куйвашев выразил благодарность всем, кто помогает развивать космическую отрасль в стране и в регионе.
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