Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем космонавтики

По словам губернатора, дата 12 апреля стала предметом гордости за нашу страну, которая в этот день открыла целую эру для всего человечества, эру космонавтики. Куйвашев отметил, что на сегодняшний день Россия является страной, которая сохраняет лидерские позиции в космической отрасли. Также глава региона упомянул о вкладе Свердловской области в развитие космонавтики, подчеркнув, что многие свердловчане считают День космонавтики свои профессиональным праздником.