Как себя вести? Тагильский юрист объяснила разницу между карантином и самоизоляцией

Так, под карантином понимается комплекс мер, которые применяются на основе предписания Роспотребнадзора, а самоизоляция является добровольным решением человека, отмечает Ирина. В связи с этим, привлекать к административной ответственности за нарушение карантинных мер можно только людей, которые менее 14 дней назад прибыли из других стран или регионов и находятся вне дома, сообщает юрист.

По ее словам, самоизоляция не предписывает людям в обязательном порядке оставаться дома. Они могут передвигаться по городу, но при наличии цели.

Да, просто гулять нельзя. Поэтому, выходя из дома, сформулируйте причину, которую вы предложите стражам правопорядка. Кстати, уважительной считается причина посещение юриста, адвоката для оказания правовой помощи. Поэтому смело можно говорить: «Иду на консультацию», рассказывает юрист.

Кроме того, Ирина рассказала TagilCity.ru, как себя вести, если остановили полицейские.

Первое, надо попросить предъявить документы, представиться, выяснить причину остановки. Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Но предъявлять его по обстановке: если вас задерживают для выяснения личности, то сразу предъявить, если иное, то лучше разобраться в причине, говорит Ирина.

Она отметила, что если останавливают по причине нарушения режима самоизоляции, то можно назвать уважительную причину нахождения вне дома. Если же дело доходит до составления протокола, то в объяснениях обязательно должно быть указано, куда человек направлялся.

Она (причина — прим. ред.) обязательно должна соответствовать указу губернатора: шел в магазин, на консультацию в адвокату, возвращался с работы, из аптеки. Проследить, чтобы не было никаких чистых строк в протоколе. Подписаться, проверить число, забрать себе копию. Проверить на соответствие оригинала и копии, желательно заснять оригинал, который останется у полицейских, на телефон,говорит юрист.

В Свердловской области режим самоизоляции действует до 20 апреля. Гражданам не рекомендуется без надобности выходить на улицу. В частности, разрешается пойти на работу (если предприятию разрешено работать во время особого режима), в ближайший магазин, аптеку или выгулять собаку.