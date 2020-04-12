Пианист Денис Мацуев призвал свердловчан остаться дома
Сегодня, 12:15ОбществоФото: скрин видео со страницы Дениса Мацуева во ВКонтакте
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Пианист Денис Мацуев обратился к жителям Свердловской области с просьбой оставаться дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
На странице во «ВКонтакте» Мацуев написал о том, что сейчас тяжелое время, однако следует соблюдать предписания для сохранения здоровья. По словам пианиста, всем нужно просто «пересидеть» карантин.
В посте музыкант передал привет Свердловской области и Екатеринбургу, сказав, что любит этот регион.
И мне действительно этот регион очень близок, у меня живет там очень много друзей. И, самое главное, это та публика, с которой у нас уже много-много лет идет так называемый творческий роман, написал Мацуев.
Также пианист отметил, что отказался от 96 концертов.
Карта распространения коронавируса в России
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