Полная изоляция, день двенадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня полицейские патрулируют улицы города. Они продолжают проводить разъяснительную работу по поводу введенных ограничений, напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции. Об этом рассказывается в официальном аккаунте Нижнего Тагила в Instagram.

Полицейские патрулируют улицы Видео Видео: Официальный аккаунт Нижнего Тагила в Instagram

Мэр Владислав Пинаев напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим изоляции.

Дорогие друзья, сегодня полицейские работают на улицах города в усиленном режиме, разъясняют, напоминают о необходимости самоизоляции, раздают памятки. Большая просьба — отнеситесь к этому спокойно и возвращайтесь домой. Ведь эти люди также заботятся о вас, написал Владислав Пинаев.

В течение выходных сотрудники районных администраций проводили проверку торговых точек. В частности, проверялось соблюдение мер безопасности. Выявлено было только одно нарушение — продавцы работают без масок. Об этом рассказал «Тагильский рабочий».

Кроме того, был закрыт фотосалон на Тагилстрое, который работал, несмотря на введенный режим самоизоляции.

В Нижнем Тагиле закрыт фотосалон, оказвающий услуги во время режима изоляции

«Тагильский рабочий» опубликовал фотографии, как тагильские чиновники проводят время, находясь дома.

Алексей Балыбердин решил оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня он закупил для них продукты. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Продолжают оказывать помощь пенсионерам и волонтеры медицинского колледжа. Они размещают отчеты на своей странице в Instagram.

По последним данным в России за последние сутки выявлено 2 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 15 770 человек. В Свердловской области зарегистрировано за сутки четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составляет 78 человек.