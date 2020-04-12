Полная изоляция, день двенадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле за последние сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией. Полиция патрулирует улицы, а тагильчане ищут, чем заняться на самоизоляции. Что интересного произошло в городе за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня полицейские патрулируют улицы города. Они продолжают проводить разъяснительную работу по поводу введенных ограничений, напоминают гражданам о соблюдении режима самоизоляции. Об этом рассказывается в официальном аккаунте Нижнего Тагила в Instagram.
Мэр Владислав Пинаев напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим изоляции.
Дорогие друзья, сегодня полицейские работают на улицах города в усиленном режиме, разъясняют, напоминают о необходимости самоизоляции, раздают памятки. Большая просьба — отнеситесь к этому спокойно и возвращайтесь домой. Ведь эти люди также заботятся о вас, написал Владислав Пинаев.
В течение выходных сотрудники районных администраций проводили проверку торговых точек. В частности, проверялось соблюдение мер безопасности. Выявлено было только одно нарушение — продавцы работают без масок. Об этом рассказал «Тагильский рабочий».
Кроме того, был закрыт фотосалон на Тагилстрое, который работал, несмотря на введенный режим самоизоляции.
«Тагильский рабочий» опубликовал фотографии, как тагильские чиновники проводят время, находясь дома.
Алексей Балыбердин решил оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сегодня он закупил для них продукты. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
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#МыВместе Приобрел продукты для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Хочу выразить благодарность за помощь в организации доставки и при разгрузке Эльвире Дьяченко, Олегу Губину и отдельное огромное спасибо Гулькову Василию. #Депутат #Балыбердин
Публикация от Алексей Балыбердин (@alexey__balyberdin)
Продолжают оказывать помощь пенсионерам и волонтеры медицинского колледжа. Они размещают отчеты на своей странице в Instagram.
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#мывместе #лучшедома 12.04.2020 Волонтёры- медики Нижнетагильского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов оказывают помощь каждый день пожилым и маломобильным Тагильчанам в постоянном режиме, оперативно и доступно!!! . ❗По номеру ☎8(800) 200-34-11☎ работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Свои заявки на помощь можно подать также через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По последним данным в России за последние сутки выявлено 2 186 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 15 770 человек. В Свердловской области зарегистрировано за сутки четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составляет 78 человек.