В Екатеринбурге прихожанам Храма на Крови будут мерить температуру
Сегодня, 10:25ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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В Екатеринбурге прихожанам Храма на Крови будут измерять температуру в Вербное воскресенье, сообщает Екатеринбургская епархия.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
У храма работает мобильная бригада медиков. Екатеринбуржцы, идущие в храм, чтобы освятить вербу, могут пройти осмотр. По словам протоиерея Максим Миняйло, осмотр станет подарком прихожанам в этот праздник. Он считает, что это проявление заботы о людях, которые сейчас пребывают в тревоге.
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