В Екатеринбурге прихожанам Храма на Крови будут мерить температуру

У храма работает мобильная бригада медиков. Екатеринбуржцы, идущие в храм, чтобы освятить вербу, могут пройти осмотр. По словам протоиерея Максим Миняйло, осмотр станет подарком прихожанам в этот праздник. Он считает, что это проявление заботы о людях, которые сейчас пребывают в тревоге.