В Нижнем Тагиле закрыт фотосалон, оказвающий услуги во время режима изоляции

Фотосалон принимал клиентов, несмотря на то, что он не входит в перечень учреждений, которым разрешено работать в условия изоляции. В связи с этим комиссия предписание его на закрытие.

Кроме того, специалисты за выходные проверили 30 торговых точек. Комиссия выясняла, если дезинфицирующие средства, соблюдается ли дистанция между посетителями и носят ли сотрудники медицинские маски. По последнему пункту у проверяющих было наибольшее количество претензий, так как персонал часто спускает маски на подбородок.