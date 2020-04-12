В Нижнем Тагиле закрыт фотосалон, оказвающий услуги во время режима изоляции
Сегодня, 19:52ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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11 апреля в Нижнем Тагиле надзорные органы, проверяющие работу торговых предприятий в условиях самоизоляции из-за коронавируса, закрыли фотосалон на улице Металлургов, 38, сообщает пресс-служба мэрии.
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Фотосалон принимал клиентов, несмотря на то, что он не входит в перечень учреждений, которым разрешено работать в условия изоляции. В связи с этим комиссия предписание его на закрытие.
Кроме того, специалисты за выходные проверили 30 торговых точек. Комиссия выясняла, если дезинфицирующие средства, соблюдается ли дистанция между посетителями и носят ли сотрудники медицинские маски. По последнему пункту у проверяющих было наибольшее количество претензий, так как персонал часто спускает маски на подбородок.
На следующей неделе инспекция продолжит свою работу.
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