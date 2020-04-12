Пенсионерка из Ревды перевела 640 тысяч рублей телефонным мошенникам

Пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Представившись следователем, он сообщил, что пенсионерка недавно купила глюкометр за четыре тысячи рублей. По словам мужчины, аппарат был неисправен. Звонивший предложил написать заявление в Министерство юстиции, пообещав добиться компенсации в 18 миллионов рублей. Для составления документа пенсионерке нужно было перевести четыре тысячи рублей, что она и сделала. После этого свердловчанке неоднократно звонили неизвестные и, представлялась то адвокатами, то прокурорами, просили перевести им деньги за судебные издержки. В общей сложности пенсионерка перевела 640 тысяч рублей.