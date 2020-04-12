Пенсионерка из Ревды перевела 640 тысяч рублей телефонным мошенникам
Сегодня, 11:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ревде телефонные мошенники обманом завладели деньгами пенсионерки. В общей сложности женщина перевела злоумышленникам 640 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе МВД.
Пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Представившись следователем, он сообщил, что пенсионерка недавно купила глюкометр за четыре тысячи рублей. По словам мужчины, аппарат был неисправен. Звонивший предложил написать заявление в Министерство юстиции, пообещав добиться компенсации в 18 миллионов рублей. Для составления документа пенсионерке нужно было перевести четыре тысячи рублей, что она и сделала. После этого свердловчанке неоднократно звонили неизвестные и, представлялась то адвокатами, то прокурорами, просили перевести им деньги за судебные издержки. В общей сложности пенсионерка перевела 640 тысяч рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей