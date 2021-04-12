Большунов первым финишировал в 50 километровом марафоне в Ханты-Мансийске

Анищенко, сам пробежавший по одному из маршрутов, отметил, что мероприятие определенно удалось. Многие прибыли на марафон целыми семьями, поэтому встречающих на финише было много. Было видно, как людям недоставало массовых мероприятий и с какой радостью они общались с лыжниками и болельщиками.