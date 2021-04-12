Большунов первым финишировал в 50 километровом марафоне в Ханты-Мансийске

Большунов пробежал дистанцию за 2 часа 05 минут 19,7 секунды. За ним с отрывом почти в 2 минуты финишировал Рауль Шакирзянов, третьим пришел Никита Поршнев (+2:13). Сориной на преодоление 50-километрового маршрута понадобилось 2 часа 13 минут 04 секунды, второе место у Натальи Непряевой (+7:26), Юлия Ступак пришла третьей, отстав от Непряевой почти на 17 секунд, пишет muksun.fm.
По словам организаторов, в этом году на лыжню в Югре вышли несколько тысяч человек. Чтобы привлечь людей, был отменен регистрационный сбор.
Все участники, вне зависимости от того, какими по счету они финишировали, получили памятные медали. 30 лучших спортсменов были награждены ценными и денежными призами. Награды победителям вручали глава региона Наталья Комарова и старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко.
Анищенко, сам пробежавший по одному из маршрутов, отметил, что мероприятие определенно удалось. Многие прибыли на марафон целыми семьями, поэтому встречающих на финише было много. Было видно, как людям недоставало массовых мероприятий и с какой радостью они общались с лыжниками и болельщиками.
«Это большое знаковое событие для региона и для всех нас. Это возможность вернуться к нормальной жизни. Энергетика праздника была уникальной», – заявил Антон Анищенко.
Напомним, первый Югорский лыжный марафон прошел в 2013 году. С тех пор он проводится ежегодно. Перерыв был только в 2020 году из-за разгара пандемии. Организатором мероприятия является правительство ХМАО при поддержке АУ «Юграмегаспорт» и федерации лыжных гонок Югры. Генеральным партнером традиционно выступает банк «Открытие».
Генеральным информационным партнером марафона является ИД «Советский спорт». Также информационную поддержку оказывает федеральный медиахолдинг 1MI.