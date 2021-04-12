Дегтярев присоединился к всероссийской донорской акции в честь Дня космонавтики

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сдал кровь в рамках донорской акции, посвященной Дню космонавтики. После этого он отправился в лицей, в котором учился уроженец региона, космонавт Петр Дубров.

Общаясь с лицеистами на открытом уроке, Дегтярев рассказал, что День космонавтики для него особая дата. Прежде всего потому, что по первой специальности он инженер аэрокосмических систем. Также глава региона заметил, что праздник этот имеет тесную связь с Хабаровским краем, пишет vostokmedia.com. Дегтярев сообщил ученикам, что их регион является родиной сразу двух космонавтов. Один из них — Петр Дубров, учился в школе, позже ставшей лицеем, названным в его честь. Второй — дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин, который родился в Комсомольске-на-Амуре. В разговоре с лицеистами Михаил Дегтярев отметил, что у россиян есть весомый повод гордиться тем, что первый человек, отправившийся на околоземную орбиту, был их соотечественником. Также он выразил надежду, что кто-то из сегодняшних учеников лицея также может полететь в космос, вдохновившись примером земляков-героев. Также врио губернатора вручил победителям ежегодного конкурса «Лицеист года» памятные кубки. Награды были вручены ученикам 5-11 классов, активно участвовавшим в общественной жизни лицея, а также участникам научных конференций и олимпиад. В свою очередь учащиеся показали видеопрезентацию о космонавте, в честь которого назван лицей. Кроме этого, они показали свои работы в области 3D-моделирования и робототехники. После открытого урока гости и ученики сделали общее фото, которое было сразу же отправлено электронной почтой на МКС.

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