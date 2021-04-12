Экологи: нужно запретить мусорные свалки в России

В России выдвинули инициативу создания комплексной системы обращения с отходами. В соответствии с ее концепцией мусор станут использовать как новый ресурс для изготовления товаров или производства энергии. Пилотным субъектом стала Московская область.

Как сообщает Комсомольская правда, мусор в МО уже сортируют на 4 комплексах по переработке отходов (КПО), которые построил “РТ-Инвест”, дочернее предприятие “Ростеха”. Количество работников одного такого комплекса - 450 человек. Известно, что только 20-50% мусора можно использовать в качестве вторичного сырья, и именно такой процент отправляют на ленту переработки. В планах - построить к 2023 году 4 мусоросжигательных завода. На заводах, которые будут перерабатывать оставшиеся отходы в электроэнергию, установят новейшее японское оборудование. Как отмечает председатель правления Регионального центра общественного контроля МО Наталья Галл, в Германии термическая переработка мусора признана эффективной системой. Объем сжигаемого мусора в этом передовом по переработке отходов европейском государстве составляет 25 млн тонн в год. Светлана Долгова, экоактивистка, жительница Солнечногорска, где построят один из мусоросжигательных заводов, также поддержала проект. Она считает создание новых свалок преступлением. “Только не в землю! У нас в Подмосковье грунтовые воды расположены везде высоко, и в них попадает вся эта гадость от свалок”, - отметила Долгова, назвав термическую переработку выходом для России. Гюнтер Дехуст, научный сотрудник Эко-Института во Фрайбурге, считает захоронение отходов в землю самой плохой мерой в “иерархии” вреда окружающей среде. Дехуст осведомлен о том, что в РФ по сей день основа системы обращения с мусором - захоронение отходов в землю, что плохо со всех сторон. Авторы проекта считают, что для полного отказа от мусорных полигонов нужно создать 25 таких комплексов по всей стране. Сегодня в почву закапывают более 93% мусора, что, конечно же, отражается на экологии. Благодаря строительству заводов по переработке мусора в энергию уже к 2030 году удастся прекратить создавать новые полигоны и отказаться от 30 существующих. Следует подчеркнуть, что решать этот вопрос будут сразу 3 объединившиеся крупные государственные компании: “Ростех”, “Росатом” и ВЭБ. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, уже передал концепцию программы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В ближайшую неделю должно быть вынесено решение по созданию мусоросжигательных заводов.

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