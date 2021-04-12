Как один из самых известных предпринимателей Тагила Лев Мордвов пришел к банкротству

Как пиццерия на Первомайской перешла в распоряжение бизнесмена Льва Мордвова
Еще в 90-х годах профессор медицины из Тюмени Сергей Матаев выкупил здание в центре города Первомайская 19, и привез туда первую в Нижнем Тагиле пиццемашину. Однако заниматься бизнесом ученому было некогда, и он предложил открыть кафе своему родственнику Льву Мордвову: Матаев женат на родной сестре Мордвова. Профессор заключил с Мордвовым договор на арендную плату за помещение размером 1091 кв. метров.
В 2006 году Лев Мордвов и Сергей Матаев для закрепления партнерских отношений создают ООО «Сиал», основной деятельностью которого являлось работа ресторанов и осуществление услуг по доставке продуктов питания. Юридическим адресом компании стало здание пиццерии на Первомайской 19. Матаеву принадлежало 60% компании, Льву Мордвову — 20%, остальная доля досталась брату бизнесмена Александру Мордвову. При этом с 2006 по 2017 годы полномочия генерального директора осуществлял Лев Мордвов, а с 2017 года он был исполняющим директором. (Данные взяты из результативного решения Арбитражного суда Свердловской области по делу о банкротстве «Сиала»).
В 2017 году между участниками «Сиала» возник конфликт. Как рассказал TagilCity.ru Сергей Матаев, все началось с того, что Мордвов захотел быть полноправным хозяином ресторанного бизнеса. И решил «кинуть» своего партнера и учредителя.
Он напрямую говорил мне, что все здесь принадлежит ему, а я должен подвинуться. Начались наши с ним судебные тяжбы. Тогда на суде я предоставил доказательства с заключением экспертизы, что многие документы с моей подписью были подделаны,рассказал Сергей Матаев.
Как впоследствии выяснилось в ходе судебных разбирательств, данные документы использовались в дальнейшем для получения банковских кредитов.
В договоре от 2012 года между профессором и Мордвовым судебная экспертиза выявила компилированность страниц (заключение экспертизы имеется в распоряжении редакции). Но к этому мы вернемся чуть позже.
В 2017 принимается решения о том, что с Мордвова снимаются полномочия генерального директора. При возврате руководства «Сиалом» Матаеву, Мордвов отказывается предоставлять документы компании, в том числе о ведении финансовой деятельности. В связи с этим профессор несколько раз писал заявление в полицию с просьбой установить местонахождение документации и изъять ее. Однако каждый раз из МВД приходил отказ о возбуждении уголовного дела с формулировкой о том, что установить местонахождение документов «Сиала» не удалось (копии документов имеются в распоряжении редакции). В 2020 году Матаев в лице компании подает иск к Мордвову об истребовании документации. Однако и здесь профессору было отказано в удовлетворении исковых требований.
Учитывая всю совокупность установленных по делу конкретных обстоятельств спора, исходя из отсутствия в деле безусловных доказательств нахождения спорных документов в распоряжении ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных обществом требований, говорится в результативной части Арбитражного суда Свердловской области.
Банкротство «Сиала» и новый собственник помещения
В 2019 году, когда Сергей Матаев уже был руководителем «Сиала», Лев Мордвов подает в суд исковое заявление с требованием признать компанию банкротом. Сумма исковых требований — более трех миллионов рублей. И спустя год после судебных разбирательств «Сиал» был признан банкротом.
В это время у помещения пиццерии на Первомайской уже новый собственник — ООО «Продальянс» — так как Сергей Матаев принял решение продать здание кафе. Став конкурсным кредитором должника в лице компании «Сиал», «Продальянс» частично обжаловал в апелляционном суде определение Арбитражного суда Свердловской области по делу о данном банкротстве. Это часть о включении требований предпринимателя Льва Мордвова в состав реестра требований кредиторов ООО «Сиал».
Основанием для обжалования послужило то, что требования Мордвова к компании происходили из 45 договоров займа, которые бизнесмен предоставил «Сиалу» в период с 2009 по 2017 годы. Именно тогда Лев Мордвов являлся генеральным директором общества. Именно договора с компилированными страницами и предоставлялись в банки для получения кредитных средств, которые потом Мордвов предоставлял «Сиалу» (документы есть в распоряжении редакции).
Кроме того, временный управляющий Сания Галимова в финансовом анализе отметила, что согласно договорам займа между «Сиалом» и Мордвовым последний только в 2016 году предоставил должнику займы на сумму более 1,6 млн рублей, что «соответствует величине половины выручки должника», но нет сведений, «на что потребовались такие суммы и зачем вообще нужно было работать себе в убыток и дальше еще год».
Апелляционный суд должен констатировать, что безубыточность деятельности общества «Сиал» в период до 2017 года обеспечивалась исключительно за счет постоянного заимствования денежных средств у Мордвова Л. Е. Вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ доказательств того, что должник мог бы осуществлять деятельность вне зависимости от таких заимствований, не имеется,говорится в апелляционном определении.
Новый владелец — новые суды
В октябре 2018 года новый собственник здания пиццерии заключил с Львом Мордвовым договор аренды, по которому в месяц предприниматель должен платить 750 тысяч рублей. Такую сумму арендатор определил после независимой оценки ООО «Технологии Консалтинга», из которой следует, что рыночная стоимость права пользования нежилым встроенным помещением на улице Первомайская, 19, общей площадью 1437,4 кв. метров на момент заключения договора составляет 641 рубль за один кв. метр. То есть 921,3 тыс. рублей за все здание. Но как мы и писали выше «Продальянс» определяет сумму 750 тысяч рублей. Кроме того, в договоре указан размер пени за просрочку платежа — 0,3% за каждый день.
Три месяца Лев Евгеньевич исправно платил за аренду, но после платежи прекратились,рассказал TagilCity.ru представитель «Продальянса».
В апреле 2019 года компания подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к индивидуальному предпринимателю Льву Мордвову о взыскании 3 719 550 рублей, из которых 2 550 000 рублей — сумма основного долга по договору аренды и 1 169 550 рублей — пени.
Мордвов подал встречный иск о признании договора недействительным ввиду его кабальности. Одним из доводов предпринимателя стало то, что прежнему собственнику помещения, то есть Сергею Матаеву, он платил 54 тысячи рублей в месяц. Однако по факту это не соответствовало действительности. По словам Матаева, в договорах аренды, которые заключались между ним и Мордвовым, стояла сумма 320 тысяч рублей. По договору от 2012 года между Мордвовым и Матаевым, судом была назначена судебная экспертиза, где была выявлена компилированность страниц. В том числе и страниц, где указывалась стоимость аренды.
В итоге суд отказал в удовлетворении встречного иска, обратив внимание, также, что «ранее действующий договор аренды от 01.08.2012 года, который истец по встречному иску заключал с прежним собственником, имел иную площадь помещений (1091,5 кв. метров), в то время как в рамках подписанного договора от 31.10.2018 года, арендатор принял в пользование помещение площадью 1437,4 кв. метров».
Сама по себе возможная невыгодность сделки, по сравнению с прежнем договором аренды не может служить основанием для признания ее недействительной, как кабальной,говорится в заключении суда.
Доказательством того, что в договорах стояла стоимость аренды не ниже 320 тысяч рублей в месяц, является документ, написанный Мордвовым «Продальянсу», в котором он указывает, что именно эту сумму он платил ранее (документ имеется в распоряжении редакции).
Иск же «Продальянса» суд удовлетворил частично, уменьшив сумму долга до 3,6 млн рублей. А также обязал Мордвова освободить помещение на Первомайской.
Мы просто в шоке. Уже подали апелляцию, будем биться. Есть у нас еще следующие инстанции, и адвокаты надеются на то, что мы все-таки выиграем. […] Долг придется выплатить в любом случае, а за право аренды мы еще можем побороться,заявил Лев Мордвов в СМИ после решения суда.
Однако согласно данным сайта Арбитражного суда Свердловской области, ни одна из попыток бизнесмена обжаловать решение не увенчалась успехом. Апелляционный суд оставил жалобы без удовлетворения.
Представители «Продальянса» заявляют, что за два года после решения суда не получили от Мордвова практически ничего. Кроме того, с сентября 2019 года бизнесмен не освобождал помещение пиццерии, несмотря на решение суда, тем самым наращивая долг и проценты по договору.
На протяжении 2019–2021 годов мы регулярно ходили к приставам, писали жалобы в прокуратуру. Но везде один ответ — «Мордвов пытается оспорить решение суда», поэтому отчислений от него пока нет. И это несмотря на то, что все суды Мордвовым были проиграны и все решения судов вступили в законную силу еще в 2019 году.рассказал представитель компании.
Причины потопа или чей же газ?
В конце марта этого года в СМИ появилось сообщение о том, что коммунальная авария полностью обесточила здание администрации Ленинского района, а у филиала Росреестра затопило архив. Причиной аварии назвалась разморозка систем отопления и водоснабжения в здании бывшей пиццерии на улице Первомайской.
После долгих разбирательств, жалоб в областную прокуратуру и областную службу судебных приставов, здание нам было передано в октябре 2020, когда отопительный сезон уже начался. «Водоканал-НТ» из-за неиспользования помещения перекрыл в нем воду,сообщил представитель «Продальянса».
Действительно, в акте «Водоканала-НТ» от 8 декабря 2020 года (документ имеется в распоряжении TagilCity.ru) говорится, что «использование холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в здании отсутствует».
Помимо этого, отопление в помещении обеспечивалось с помощью газовых котлов, которые провел в пиццерию Мордвов. Газопровод в здании существовал всегда, что подтверждается документами, которые при покупке кафе получил Сергей Матаев. Однако позже Мордвов добавил туда еще одну ветку для отопления и перезаключил право собственности на все газовое оборудование на себя, в нарушение законодательства, не являясь при этом владельцем здания. Разрешение на проведение газа предпринимателю подписал Игорь Комаров, который на тот момент являлся начальником управления городским хозяйством (все документы имеются в распоряжении редакции).
Именно поэтому мы не имеем право пользоваться отоплением, потому что фактически вся газовая сеть в здании принадлежит Мордвову, тогда как по факту она принадлежала Мотаеву, а после покупки должна была принадлежать «Продальянсу». Как ему удалось получить в собственность газопровод, если он никогда не был владельцем пиццерии, остается загадкойрассказал представитель компании.
Кроме того, собеседник редакции отмечает, что бизнесмен не передал «Продальянсу» ни одного документа на инженерные сети, хотя во время пользования помещением регулярно вносил в них изменения. Что опять же являлось нарушением условий договора аренды (документ есть в распоряжении редакции).
Банкротство Мордвова
На сегодняшний день Лев Мордвов задолжал «Продальянсу» порядка 16 млн рублей. Еще около 300 тысяч рублей бизнесмен должен МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и администрации города, а также почти 800 тысяч рублей составляет задолженность по налогам и сборам. ФНС заблокировала его счета. В связи с этим в декабре 2020 года Мордвов подал заявление в Арбитражный суд с просьбой признать его банкротом и ввести процедуру реструктуризации долгов.
Основная часть задолженности возникла в результате предпринимательской деятельности Мордвова Л.Е. — деятельность кафе и ресторанов на территории Нижнего Тагила. Причиной неплатежеспособности послужила пандемия коронавируса, которая привела к негативным последствиям и фактически остановила деятельность предприятий общественного питания с весны 2020 года,говорится на сайте Арбитражного суда.
Суд признал заявление Мордвова обоснованным и ввел в его отношении процедуру банкротства.
Игра в честного бизнесмена
Несмотря на заявление Льва Мордвова о намерении расплатиться со всеми имеющимися обязательствам, инсайдеры TagilCity.ru утверждают, что банкротство бизнесмена, наоборот связано с его желанием как можно дольше оттягивать время оплаты долгов.
Хотя по факту этой задолженности могло бы и не быть, если бы в 2019 году Мордвов освободил помещение в соответствии с решением суда.
Официально сейчас Мордвов владеет лишь двумя нежилыми помещениями, а также получает пенсию в размере 16 тысяч рублей. Но в свое время он успел избавиться от многих активов и имущества. Ведь сложно поверить, что у такого «авторитетного» тагильского предпринимателя почти ничего не осталось за душой,рассказал редакции анонимный источник, знакомый с ситуацией.
Согласно данным из открытых источников, в 2015 году, когда Лев Мордвов баллотировался в Законодательное собрание от «Партии Роста», за ним числились две квартиры в Болгарии общей стоимостью 3,3 млн рублей и автомобиль Volkswagen Transporter. При этом о тагильской недвижимости в декларации не упоминается.
Также в распоряжении редакции есть договор между Львом Мордвовым и ООО «СК-М3», владельцем которого является его сын Евгений Мордвов, на аренду нежилого помещения на улице Ленина, 1. При этом арендная плата по этому договору составляет ноль рублей. Однако такие условия контракта являются незаконными.
В 606 статье Гражданского кодекса говорится, что «по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование». То есть договор аренды является возмездным договором, а плата в ноль рублей не делает его таковым.
По мнению инсайдеров, незаконность данной сделки вряд ли заботит Льва Мордвова, ведь все свои проблемы он привык решать с помощью денег и связей, которые остались у него со времен службы в МВД. Об этом косвенно могут говорить несколько фактов.
Например, во время руководства пиццерий Мордвов не использовал в работе кассовую технику, нарушая тем самым 54 ФЗ. Такое заключение следует из аудиторской проверки, которую заказывал Сергей Матаев, после того как управление «Сиала» перешло к нему. Все чеки в пиццерии были товарными, написанными от руки. В связи с этим Матаев написал жалобу в ФНС, однако ведомство не применило к Мордвову никаких санкций, вынеся лишь предупреждение.
Таким же предупреждением отделался Мордвов, когда в 2019 году полиция изъяла из пиццерии разливное пиво без товарно-транспортных накладных и сертификатов соответствия.
Привлечь индивидуального предпринимателя Мордвова Льва Евгеньевича к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде предупреждения,говорится на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
Еще один случай произошел с генеральным директором «Продальянса» Максимом Британовым. В ноябре 2019 года после того, как компании было передано здание пиццерии, неизвестные испортили мужчине новый автомобиль, облив его кислотой. А еще через несколько дней на машине вкруг появились царапины. Ущерб транспортному средству был нанесен после того, как от Максима Британова неизвестные потребовали вернуть помещение Мордвову, но он отказался, ссылаясь на то, что приобрел это помещение на законных основаниях (запись угроз есть в распоряжение редакции). Ремонт транспортного средства обошелся, по словам Британова, в полмиллиона рублей. Однако окончательно связать это происшествие с Мордвовым не представляется возможным, так как полиция виновных не нашла, и дело было прекращено.
Что дальше?
Но история на этом не заканчивается. Оказывается, нежеланием платить и своим банкротством Мордвов может лишить Нижний Тагил и частного детского садика «Супер-Почемучка», которыми владеет супруга Мордвова — Ирина Семеновна. Дело в том, что согласно статьи 45 СК РФ, кредитор может потребовать взыскание в том числе и на имущества одного из супругов.
Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий вокруг здания пиццерии на Первомайской и банкротства бизнесмена Льва Мордвова.