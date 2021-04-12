Как один из самых известных предпринимателей Тагила Лев Мордвов пришел к банкротству

Еще один случай произошел с генеральным директором «Продальянса» Максимом Британовым. В ноябре 2019 года после того, как компании было передано здание пиццерии, неизвестные испортили мужчине новый автомобиль, облив его кислотой. А еще через несколько дней на машине вкруг появились царапины. Ущерб транспортному средству был нанесен после того, как от Максима Британова неизвестные потребовали вернуть помещение Мордвову, но он отказался, ссылаясь на то, что приобрел это помещение на законных основаниях (запись угроз есть в распоряжение редакции). Ремонт транспортного средства обошелся, по словам Британова, в полмиллиона рублей. Однако окончательно связать это происшествие с Мордвовым не представляется возможным, так как полиция виновных не нашла, и дело было прекращено.