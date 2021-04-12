«Ласточка» до Кольцово и аварии из-за булыжников. Итоги дня в Свердловской области

Трассу ЕКАД, поселок Большой исток и выезд из садов «Буровик-2» под Екатеринбургом затопило водой 11 апреля. За сутки уровень воды поднялся до такой степени, что часть домов и участков оказалась затопленной, при этом вода продолжает подниматься. Потоп связывают с большим снежным покровом, а также строительством развязки ЕКАД — Челябинский тракт, которое его нарушило. Ранее местные жители с подобными ситуациями не сталкивались.
Причиной массового ДТП на Режевском тракте под Екатеринбургом стали камни, которые выпали из кузова ехавшего самосвала. Пять автомобилей получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается. Предварительно, «Субару», «Шевроле» и «Тойота» допустили наезд на препятствие в виде камней, которые находились на дороге. Также из-за булыжников столкнулись два УАЗа. Сейчас в отношении неустановленного водителя самосвала возбуждено административное производство за умышленное создание помех при дорожном движении. Также его разыскивает ГИБДД Березовского и ищет свидетелей происшествия.
«Ласточка» из Нижнего Тагила начнет курсировать до аэропорта «Кольцово» с 17 апреля. Доехать до конечной остановки можно будет за 2 часа 22 минуты. Частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар за сутки. В связи с этим, власти региона ожидают увеличение туристического потока. Рейс «Аэропорт — Нижний Тагил» будет отправляться со станции в 02.55 по местному времени и прибывать в Нижний Тагил в 05.17. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20.23 и прибывать в Кольцово в 22.45. На «Ласточку» можно оформить проездной билет.
Двухлетний ребенок погиб в аварии в Каменске-Уральском. Водитель «Форд-Мондео» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Фордом-Орион», который ехал спереди. От удара автомобиль вынесло с дороги, он врезался в дерево и малыша выбросило из заднего окна машины. Отмечается, что ребенок ехал в детском кресле, но, скорее всего, не был пристегнут. Также в результате аварии пострадала мама мальчика и пассажирка. Водители были трезвыми, проводится проверка.