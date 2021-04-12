Легендарный инспектор ДПС Эдуард Сафиуллин скончался в Екатеринбурге

Последние года уралец работал в пешем порядке в центре города — на Ленина, 17.
Я с ним общался три недели назад, он не жаловался на здоровье, был в хорошем настроении,рассказал изданию Е1 один из коллег мужчины.
Прощание с Эдуардом Сафиуллиным запланировано на 13 апреля в 08.30 по адресу: Старых Большевиков, 9/1, траурный зал ЦГБ № 23.
Напомним, 22 марта в Екатеринбурге на 63-м году жизни скончался известный врач-фтизиатр, доктор медицинских наук Игорь Медвинский. Врач написал более 200 научных трудов и три монографии, также он руководил исследованиями медицинских препаратов против туберкулеза.