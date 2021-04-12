Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты

Ситуация произошла 10 апреля 2021 года в автобусе № 083. Подросток ехал от остановки Большакова со спортивных соревнований. Оплата за проезд не прошла по детской банковской карте Сбербанка и кондуктор высадил мальчика на ближайшей остановке, сообщает Е1.
Деньги на карте были, но в связи со сбоем терминала, оплата не списывалась.
От компании пассажироперевозчика комментарии получены не были.
Напомним, 9 апреля 2021 года несовершеннолетний школьник, потерявший проездной, был высажен в Екатеринбурге. В прокуратуре Верх-Исетского района организована проверка. Им предстоит установить обстоятельств и причины инцидента на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.