Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты

Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты
Сегодня, 11:38ОбществоФото: pixabay.com
Тринадцатилетнего мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя терминала оплаты.

Ситуация произошла 10 апреля 2021 года в автобусе № 083. Подросток ехал от остановки Большакова со спортивных соревнований. Оплата за проезд не прошла по детской банковской карте Сбербанка и кондуктор высадил мальчика на ближайшей остановке, сообщает Е1.

Деньги на карте были, но в связи со сбоем терминала, оплата не списывалась.

От компании пассажироперевозчика комментарии получены не были.

Напомним, 9 апреля 2021 года несовершеннолетний школьник, потерявший проездной, был высажен в Екатеринбурге. В прокуратуре Верх-Исетского района организована проверка. Им предстоит установить обстоятельств и причины инцидента на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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