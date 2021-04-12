Мужчину со шрамом на ноге три недели ищут в Екатеринбурге

Молодой человек пропал в Екатеринбурге. Его поиски ведутся три недели.

31-летний Руслан Бадартинов вышел из дома 22 марта и не вернулся. Проживает молодой человек в районе Елизавет в Екатеринбурге. Розыск ведется оперативниками и добровольцами отряда «Прорыв», сообщает «КП-Екатеринбург». У мужчины плотное телосложение, глаза серого цвета, рост 185 сантиметров, темно-русые короткие волосы. На момент пропажи был одет в ветровку серого цвета с темными вставками, черную шапку, синие джинсы, бело-красные кроссовки, коричневую безрукавку, серую футболку с надписью «404», зеленое термобелье. У Руслана можно выделить особые приметы, это шрам на правой ноге, родинка на шее с правой стороны, сообщают поисковики. Напомним, в Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины Артема Татаринова. О местонахождении 29-летнего екатеринбуржца ничего не известно с 26 марта. В Екатеринбурге начался поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины

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