Начальник из областной прокуратуры примет тагильчан из-за затопления подвалов

13 апреля Михаил Мякишев проведет личный прием граждан в здании администрации Нижнего Тагила по вопросам надлежащего состояния систем водоотведения, затопления подвалов жилых домов, неисполнения заявок об устранении последствий затопления ответственными организациями. Предварительная запись на прием производится по номеру 8(3435) 42-06-03.
Напомним, жители Нижнего Тагила массово жалуются на затопления подвалов жилых домов фекалиями. После коммунальных аварий неприятные запахи неделями беспокоят местных жителей, в квартирах появляется плесень и насекомые.