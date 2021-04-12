Начальник из областной прокуратуры примет тагильчан из-за затопления подвалов

Начальник из областной прокуратуры примет тагильчан из-за затопления подвалов
Сегодня, 16:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области проведет личный прием граждан 13 апреля в Нижнем Тагиле. Советник юстиции Михаил Мякишев примет тагильчан после жалоб на затопления подвалов домов фекалиями.

13 апреля Михаил Мякишев проведет личный прием граждан в здании администрации Нижнего Тагила по вопросам надлежащего состояния систем водоотведения, затопления подвалов жилых домов, неисполнения заявок об устранении последствий затопления ответственными организациями. Предварительная запись на прием производится по номеру 8(3435) 42-06-03.

Напомним, жители Нижнего Тагила массово жалуются на затопления подвалов жилых домов фекалиями. После коммунальных аварий неприятные запахи неделями беспокоят местных жителей, в квартирах появляется плесень и насекомые.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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