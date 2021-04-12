Осужденный за убийство 8-летнего ребенка тагильчанин не смог обжаловать приговор

Осужденный за убийство 8-летнего ребенка тагильчанин не смог обжаловать приговор
Сегодня, 19:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Приговор жителю Нижнего Тагила, который был осужден за убийство восьмилетнего мальчика во время стрельбы по банкам в саду, остался без изменений.

Жалобу тагильчанина Александра Борисова, получившего срок по делу об убийстве ребенка, рассмотрел второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Было принято решение оставить приговор без изменений, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, суд установил, что 4 августа 2019 года Александр Борисов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, организовал стрельбу по банкам в коллективном саду. Одна из пуль попала в голову семилетнего на тот момент мальчика, который играл неподалеку. Ребенок провел несколько месяцев в коме, однако спасти его не удалось. В январе 2020 года мальчик скончался, не приходя в сознание. На тот момент ему исполнилось восемь лет. Позднее, в ходе судебного разбирательства, стало известно, что выстрел был сделан другим ребенком, которому Борисов передал винтовку. В результате суд приговорил Борисова к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ребеноксудубийствоприговорНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы