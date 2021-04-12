Осужденный за убийство 8-летнего ребенка тагильчанин не смог обжаловать приговор

Приговор жителю Нижнего Тагила, который был осужден за убийство восьмилетнего мальчика во время стрельбы по банкам в саду, остался без изменений.

Жалобу тагильчанина Александра Борисова, получившего срок по делу об убийстве ребенка, рассмотрел второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Было принято решение оставить приговор без изменений, сообщает пресс-служба суда. Напомним, суд установил, что 4 августа 2019 года Александр Борисов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, организовал стрельбу по банкам в коллективном саду. Одна из пуль попала в голову семилетнего на тот момент мальчика, который играл неподалеку. Ребенок провел несколько месяцев в коме, однако спасти его не удалось. В январе 2020 года мальчик скончался, не приходя в сознание. На тот момент ему исполнилось восемь лет. Позднее, в ходе судебного разбирательства, стало известно, что выстрел был сделан другим ребенком, которому Борисов передал винтовку. В результате суд приговорил Борисова к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Осужденный за убийство 8-летнего тагильчанина Александр Борисов обжаловал приговор

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