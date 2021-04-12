Полчаса на гаджеты для ребенка: детский офтальмолог дал советы жителям Нижнего Тагила

Близорукость – это заболевание, при котором человек не может рассмотреть предметы на отдаленном расстоянии. При близорукости человек обычно хорошо видит предметы, расположенные вблизи от его глаз, на расстоянии до 30—40 см, но с трудом различает предметы, расположенные в нескольких метрах от него. Чем меньше расстояние от глаз до объекта, который больной близорукостью видит еще отчетливо, тем больше степень миопии. Упражнения при близорукости для детей в принципе ничем не отличаются от гимнастики для взрослых, просто нужно выбрать упражнения попроще, которые ребенок сможет повторить за Вами и запомнить, также можно сократить количество повторов. Детская гимнастика для глаз делается не более семи-восьми минут.