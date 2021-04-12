Полчаса на гаджеты для ребенка: детский офтальмолог дал советы жителям Нижнего Тагила

В последнее время зрение у детей очень сильно упало из-за того, что они сидят в телефонах, планшетах, компьютерах без ограничений. Это очень сильно влияет на зрение, очень сильно ухудшает, отметила детский офтальмолог Наталья Бикеева.
Малышам в первые три года жизни, по словам Натальи Бикеевой, вообще ничего не рекомендуется, да и телевизор им лучше начинать смотреть только после наступления трехлетнего возраста. Ребенку до семи лет не нужно брать в руки телефон, планшет, компьютер, а после на все вместе взятые гаджеты надо отводить лишь 30 минут в день.
Специалист утверждает, что нельзя читать лежа и в темноте. Чтением надо заниматься сидя с прямой спиной, шеей и головой. Ребенок должен читать при хорошем освещении, держать книжку при этом надо в 35 см от глаз.
Родители самостоятельно могут заметить по основным признакам, что у детей ухудшается зрение. Наталья Бикеева советует обращать внимание на основные признаки: ребенок начинает щуриться, вдалеке не узнает родственников и не может прочитать надписи, подходит близко к телевизору, когда смотрит его.
Во время приема в поликлинике врач-офтальмолог проверит остроту зрения, рефракцию, глазное дно, поля зрения, внутриглазное давление. Наталья Бикеева отметила, что обнаруживает очень сильное снижение остроты зрения у пациентов. Тагильчане из-за использования гаджетов стали плохо видеть вдали.
Заболевания глаз могут передаваться по наследству, заметила детский офтальмолог.
Наследственная предрасположенность есть к миопии, так и к гиперметропии, есть еще много заболеваний сетчатки, которые передаются по наследству. Также бывают врожденные патологии, что-то неправильно развилось во время беременности, подчеркнула Наталья Бикеева.
По словам медика, если у родителей есть заболевание глаз, оно необязательно может развиться у ребенка, но наблюдаться у специалиста потребуется.
Когда у ребенка обнаруживают ухудшение зрения, встает вопрос, что лучше выбрать для коррекции: очки или контактные линзы. Детский офтальмолог говорит, что в каждом случае все индивидуально.
Кто-то по показаниям не может надевать линзы, тогда вариант выбора – очки. Для детей младшего возраста, конечно, это только очки. Возможны линзы с семи лет, но чаще с 10, 12 лет начинают пользоваться линзами, сообщила детский офтальмолог.
Существуют лечебные линзы, их могут надевать и с рождения, как отметила Наталья Бикеева. Контактные линзы не делятся на детские и взрослые, они могут отличаться только по размеру.
При заболеваниях глаз врач рекомендует специальную зарядку. Во время выполнений упражнений глаза отдыхают, снимается напряжение. По словам Натальи Бикеевой, если ребенок много сидит в телефоне, планшете, компьютере, то ему надо переключиться на даль. Лечебная гимнастика для глаз позволяет как раз переводить взгляд.
Детский офтальмолог Наталья Бикеева развеяла популярный среди населения миф, что от моркови и черники зрение становится лучше.
Фрукты и овощи нужно употреблять, но зрение улучшить морковью, черникой нет, невозможно. Их столько не съесть, необходимы мультивитаминные комплексы. За подбором подходящего комплекса нужно обратиться к врачу,заметила Наталья Бикеева.
Близорукость – это заболевание, при котором человек не может рассмотреть предметы на отдаленном расстоянии. При близорукости человек обычно хорошо видит предметы, расположенные вблизи от его глаз, на расстоянии до 30—40 см, но с трудом различает предметы, расположенные в нескольких метрах от него. Чем меньше расстояние от глаз до объекта, который больной близорукостью видит еще отчетливо, тем больше степень миопии. Упражнения при близорукости для детей в принципе ничем не отличаются от гимнастики для взрослых, просто нужно выбрать упражнения попроще, которые ребенок сможет повторить за Вами и запомнить, также можно сократить количество повторов. Детская гимнастика для глаз делается не более семи-восьми минут.
Для зрения полезна любая двигательная активность – ребенку нужно побольше гулять на свежем воздухе, прыгать, бегать, поменьше времени проводить у телевизора и монитора компьютера. Когда ребенок рисует или пишет, сидя за столом, обязательно нужно следить за его осанкой, приучать его держать спину прямо. Неправильное положение за столом войдет в привычку и нанесет непоправимый вред здоровью ребенка, в том числе и зрению. Одно из эффективных упражнений для снятия усталости глаз при близорукости – это чередование взгляда «вдаль-вблизи».