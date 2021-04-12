Прием заявок на путевки в детские лагеря продлен в Нижнем Тагиле

Напомним, оздоровительные летние лагеря Свердловской области в 2021 году откроются в режиме обсерваторов. Планируется одновременный заезд сотрудников лагерей и школьников. В этом повторяется опыт прошлого года. Все участники смены летнего лагеря останутся в нем на весь период, 21 день. Сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19.