Прием заявок на путевки в детские лагеря продлен в Нижнем Тагиле

Прием заявок на путевки в детские лагеря продлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:17ОбществоФото: pixabay.com
Прием документов для получения путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей продлен в Нижнем Тагиле.

Увеличение срока приема заявок связано с большой нагрузкой и объемом поступающих документов в МФЦ. В связи с этим дата окончания регистрации продлена до 25 апреля, сообщается на сайте Управления образования Администрации города.

В летний период девять муниципальных загородных лагерей будут открыты для детей. Также будут организованы лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что они заработают при 16 учреждениях физической культуры и спорта и 53 образовательных учреждениях.

Подробная информация о зачислении, порядке подачи документов представлена на сайте Управления образования в категории «Организация отдыха детей» в разделе «Сообщения».

Напомним, оздоровительные летние лагеря Свердловской области в 2021 году откроются в режиме обсерваторов. Планируется одновременный заезд сотрудников лагерей и школьников. В этом повторяется опыт прошлого года. Все участники смены летнего лагеря останутся в нем на весь период, 21 день. Сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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