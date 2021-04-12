Прием заявок на путевки в детские лагеря продлен в Нижнем Тагиле

Увеличение срока приема заявок связано с большой нагрузкой и объемом поступающих документов в МФЦ. В связи с этим дата окончания регистрации продлена до 25 апреля, сообщается на сайте Управления образования Администрации города.
В летний период девять муниципальных загородных лагерей будут открыты для детей. Также будут организованы лагеря с дневным пребыванием. Планируется, что они заработают при 16 учреждениях физической культуры и спорта и 53 образовательных учреждениях.
Подробная информация о зачислении, порядке подачи документов представлена на сайте Управления образования в категории «Организация отдыха детей» в разделе «Сообщения».
Напомним, оздоровительные летние лагеря Свердловской области в 2021 году откроются в режиме обсерваторов. Планируется одновременный заезд сотрудников лагерей и школьников. В этом повторяется опыт прошлого года. Все участники смены летнего лагеря останутся в нем на весь период, 21 день. Сотрудники в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID-19.