Школу № 24 в Нижнем Тагиле отремонтирует строительная компания из Екатеринбурга

Напомним, на капитальный ремонт школы на Руднике была объявлена повторная закупка, предыдущая была признана не состоявшейся, так как подрядчик не предоставил необходимые документы. Согласно проекту договора, работы необходимо закончить не позднее 31 января 2022 года. В школе необходимо провести отделочные и общестроительные. Подрядчику нужно отремонтировать фасад, кровлю и вентиляцию в здании. После завершения работ, нужно провести благоустройство и озеленить территорию.