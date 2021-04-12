В России производители БАДов недовольны маркировкой товаров

Министерство промышленности и торговли с 1 апреля 2021 года начало эксперимент по маркировке всех БАДов, которые продаются на территории РФ. Иностранные компании, торгующие БАДами в России, встретили нововведение положительно, однако отечественным производителям эта мера, напротив, не нравится.

Как сообщают “Новые известия”, еще осенью Роспотребнадзор предложил маркировать антисептики и БАДы, чтобы исключить риск незаконного оборота добавок. В 2019 году ведомство изъяло из оборота 186 партий товаров, из них только 29 импортной. Общая масса изъятой продукции - 180 кг, из них импортной - 21 кг. Некоторые российские поставщики выступают против маркировки. Они объединились в лоббистскую группу СРО «СП БАД». По словам исполнительного директора союза Александра Жесткова, уже в процессе обсуждения инициативы правительства он активно возражал против введения маркировки. Жестков заявлял, что такие меры не помогут устранить проблему незаконного оборота БАДов и в целом в России контрафактом занимаются исключительно иностранные компании. Исполнительный директор союза считает, что новая система контроля за качеством продукции спровоцирует отток потребителей в каналы трансграничной торговли, где от контрафакта их никто не сможет защитить. Понятно, что появление конкуренции в виде новых игроков угрожает деятельности российских производителей БАДов. “Новые известия” отмечают, что беспокоятся они о своем собственном кармане, поскольку львиную долю прибыли извлекают из контрафакта. Благодаря маркировке покупатели и власти смогут не только проверять происхождение продукции, но и то, из чего она состоит, и даже отслеживать всю цепочку от производителя сырья до прилавка. Просто переупаковывать испанские биологически активные добавки, как уже сообщалось в “Новых известиях”, к примеру, о “чудо”-добавке для “здоровья дыхательных путей” “ОРВИС Пробиотик” российской компании «Эвалар», которая на поверку оказалась испанским продуктом от запоров, при новой системе контроля не удастся. Следует подчеркнуть, что со стороны союза производителей, куда входят 30 крупнейших отечественных производителей БАДов, контролирующих 2/3 всего легального оборота этой продукции, уже начали поступать угрозы: при наличии “неравных” условий многие могут покинуть рынок. В этом случае власти столкнутся с другими проблемами: снижением налоговой базы и уменьшением числа рабочих мест. Власти РФ вряд ли поддадутся на шантаж. Однако подобные угрозы указывают на то, сколько стоит на кону для отечественных предпринимателей.

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