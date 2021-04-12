Виновным в убийстве подростка 18-тилетней давности в Нижнем Тагиле вынесен приговор

Виновным в убийстве подростка 18-тилетней давности в Нижнем Тагиле вынесен приговор
Сегодня, 16:04ОбществоАзиз КеримовФото: 1mediainvest.ru
К 12 годам лишения свободы приговорили каждого из обвиняемых в убийстве подростка, совершенного в январе 2003 года в Нижнем Тагиле.

Органами следственного комитета по свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых по статье уголовного кодекса «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». По данным следствия, в январе 2003 года обвиняемые, намереваясь получить крупный выкуп от предпринимателя в городе Нижнем Тагиле, решили взять в заложники его несовершеннолетнего сына.

Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом по улице Киевская в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег. Однако вскоре, опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в правоохранительные органы, обвиняемые убили подростка. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле.

Раскрыть данное преступление на начальном этапе расследования не удалось. Тем не менее, аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась. В декабре 2019 года следователями СКР по Свердловской области, криминалистами областного СК и главного управления криминалистики, во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области были установлены и задержаны трое обвиняемых.

В ходе предварительного следствия допрошено порядка 80 свидетелей, назначены и проведены около 20 экспертиз (судебные генетические, медицинские, психиатрические экспертизы), общий объём материалов уголовного дела составил 12 томов,сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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