Сегодня, 20:06ОбществоФото: пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу

Задержан стрелявший в воздух в центре Екатеринбурга мужчина

Мужчина, который устроил стрельбу в центре Екатеринбурга, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Теперь в отношении 26-летнего местного жителя, который решил пострелять в воздух из машины свадебного кортежа, возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что на данный момент гражданин раскаялся в содеянном. У него был изъят предмет, который похож на пистолет Макарова. Данный предмет не является боевым, его можно найти в свободной продаже.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 апреля. Высунувшись из окна машины, ехавшей в составе свадебного кортежа, мужчина произвел серию выстрелов. Другие участники процессии двигались задним ходом.

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Екатеринбург
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