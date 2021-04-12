Задержан стрелявший в воздух в центре Екатеринбурга мужчина

Сегодня, 20:06ОбществоФото: пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу
Теперь в отношении 26-летнего местного жителя, который решил пострелять в воздух из машины свадебного кортежа, возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба управления МВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что на данный момент гражданин раскаялся в содеянном. У него был изъят предмет, который похож на пистолет Макарова. Данный предмет не является боевым, его можно найти в свободной продаже.
Напомним, инцидент произошел вечером 9 апреля. Высунувшись из окна машины, ехавшей в составе свадебного кортежа, мужчина произвел серию выстрелов. Другие участники процессии двигались задним ходом.