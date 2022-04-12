«20 главных событий России за 20 лет»: появление института экономических драйверов

Размер субсидии зависит от региона. К примеру, в Москве это немногим больше 10 тысяч рублей на оформление документов и госпошлины. А вот в Краснодарском крае почти 200 тысяч. И еще 96 тысяч на возмещение затрат, если начинающий коммерсант возьмет к себе в штат такого же, как он сам бывшего безработного.