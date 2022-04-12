Байконур остался в памяти тагильчанина навсегда, а УВЗ отказывается платить по счетам

Нижний Тагил официально получил статус самого грязного города Свердловской области в 2021 году. В течение 12 месяцев стандартный индекс для сероводорода составлял 14,9 единиц, НП для формальдегида был равен 10%. Какие еще показатели дали Нижнему Тагилу статус «очень грязного» города, читайте ниже.
Все кроется в деталях: НПК «Уралвагонзавод» получил проволоку на 4,7 млн рублей, но заплатил за нее лишь 2,4 млн. Почему завод не стал оплачивать остатки, а также в чем пытался обвинить поставщика, выяснял суд.
«Водоконал-НТ» не смог оспорить решение суда о признании незаконным начисления платежей. Жильцы дома на Авиационной, 41 обратились в Роспотребнадзор — в квитанции тагильчан за август 2020 года были включены лишние средства.
Молодые тагильчане, победившие в конкурсе «Твоя инициатива» в 2021 году, на заседании Гордумы Нижнего Тагила рассказали о своих проектах. На что потратят 1 миллион рублей 15 тагильчан, читайте тут.
Как связано Управление образования Нижнего Тагила и космодром «Байконур»? Автографом известного космонавта № 2 (после Юрия Гагарина) Германа Титова.
УК из Екатеринбурга самостоятельно открыла новый счет на наследницу однокомнатной квартиры и выставила долг в 54 тысячи рублей. Внучка умершего свердловчанина исправно платила по старым счетам, не задумываясь, что надо их поменять.
Как часто ваши дети выходят на улицу без взрослых? Нетрезвый мужчина пытался утащить маленького мальчика на Химмаше в Екатеринбурге. Ему помешал случайный прохожий, которого позвал на помощь брат малыша.