Байконур остался в памяти тагильчанина навсегда, а УВЗ отказывается платить по счетам

Нижний Тагил стал самым грязным городом в регионе по итогам 2021 года, «Водоканал-НТ» пытается сэкономить, а коммунальщики Екатеринбурга выставили долг в 54 тысячи из-за неразберихи в документах — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях вторника, 12 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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