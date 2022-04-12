БСК отправила свыше 78 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Как сообщает сайт newsnn.ru, в гуманитарный груз входят свыше 30 тысяч пачек кальцинированной соды, 20 тысяч упаковок «Белизны», 32 тысячи пачек стирального порошка «Зифа», 43 тысячи пачек порошка «Луч».
БСК сформировала груз, общий вес которого превысил 78 тонн. Четырьмя тонарами он был доставлен из Стерлитамака в Уфу, а оттуда в составе республиканской колонны с гуманитарной помощью отправился в пункты назначения: в столицы ДНР и ЛНР — в Донецк и Луганск.
Замдиректора по технической политике БСК Федор Афанасьев заявил, что гражданское население республик очень нуждается сегодня в поддержке, а потому ему важно оказывать помощь.
«Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно», — подчеркнул Афанасьев.
Направлять гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР коллектив БСК планирует на регулярной основе, резюмировал Афанасьев.