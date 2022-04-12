БСК отправила свыше 78 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

БСК сформировала груз, общий вес которого превысил 78 тонн. Четырьмя тонарами он был доставлен из Стерлитамака в Уфу, а оттуда в составе республиканской колонны с гуманитарной помощью отправился в пункты назначения: в столицы ДНР и ЛНР — в Донецк и Луганск.