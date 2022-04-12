Где будут работать тагильские подростки в трудовых отрядах мэра этим летом

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 23 имени Ю. И. Батухтина по улице Черных, 86; — зеленая зона вдоль улицы Черных от улицы Фрунзе до улицы Тагильская; — зеленая зона между магазином «Доброцен» по улице Максима Горького, 30А и домом № 33 по улице Черных; — зеленая зона вдоль переулка Завода Механик; — зеленая зона перед домами № 50, 52 по улице Черных; — площадь «Горняков» по улице Фрунзе, 32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской», улица Оплетина, 11А июнь

Территория и помещения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30; — зеленая зона вдоль тротуара по улицам: Выйская, Быкова, Верхняя Черепанова, Серебрянский тракт; — сквер у памятника Быкову; — сквер у памятника рабочим Высокогорского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны; — зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30, улица Верхняя Черепанова, 17А июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90; — территория у памятного знака «Участникам событий гражданской войны 1918 года»; — зеленая зона вдоль Черноисточинского шоссе от здания школы до улицы Челюскинцев (четная сторона); — зеленая зона напротив зданий по Черноисточинскому шоссе 1В и дома № 64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90, Черноисточинское шоссе, 60 июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Мир»; — зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт; — зеленая зона вдоль тротуаров по улице Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Мир», улица Оплетина, 10 июнь

Зеленая зона вокруг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25; территория и помещения учреждения; — зеленые зоны по улицам Дунайская, Каспийская, Ростовская, Азовская, Академика Поленова; — прилегающая территория к дороге от Свердловского шоссе до станции Старатель; — зеленая зона вдоль Свердловского шоссе; — пешеходная зона и прилегающая территория от поселка Старатель до микрорайона Ключики Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25, улица Гагарина, 11 июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района; — сквер напротив улицы Космонавтов, 10; — территория стадиона «Высокогорец» (по необходимости); — зеленая зона вдоль стадиона «Высокогорец» между зданиями по улице Красноармейская, 82 и 84; — зеленая зона по улице Красноармейская (от магазина «Смак» до моста); — зеленая зона вдоль улицы Космонавтов от дома № 10 до улицы Фрунзе; — зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, № 109 и между школой № 50 и детским садом № 28 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района, улица Космонавтов, 12 июнь

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района структурного подразделения «Бригантина»; — зеленая зона по проспекту Мира: от улицы Горошникова до проспекта Ленина; — зеленая зона вдоль проспекта Строителей от дома № 1 до улицы Октябрьской революции; — берег пруда: от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира (вдоль улицы Заводская по необходимости); — клумба на пересечении проспектов Мира и Строителей; — сквер за домом по проспекту Ленина, 46 (по необходимости); — территория вокруг реабилитационного центра «Островок Надежды» (улица К. Маркса, 48А); — зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы К. Маркса до пруда Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района структурное подразделение «Бригантина», проспект Строителей, 7 июнь

Территория парка и стадиона «Салют»; — зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Курортная, Гагарина, Дунайская; — лесополоса вдоль Свердловского шоссе; — площадь у общежития № 1 и № 2; — сквер за конференц-залом Филиала «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России», — помещения учреждения (по необходимости) Филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» Федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» Конференц-зал, улица Гагарина, 15 июнь, июль

Зеленая зона и сквер у здания Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»; — территория и помещения учреждения; — зеленая зона вдоль берега реки Тагил от «Горбатого» моста до улицы Фрунзе; — зеленая зона вдоль улицы Папанина; — зеленая зона по улице Аганичева, за домами от № 26 до № 32, — зеленая зона и лестница по улице Фрунзе; по склону дома № 26 — зеленая зона вдоль домов № 5, 7, 9 по улице Островского; — зеленая зона по улице Серова, вдоль домов по улице Газетная № 11, 23, 29 (по необходимости) Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1», улица Островского, 3 июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Выйский»; — зеленая зона вдоль тротуара по улицам Выйская, Быкова, В. Черепанова, Серебрянский тракт; — сквер у памятника Быкову; — сквер у памятника рабочим ВМЗ, погибшим в годы ВОВ; — зеленая зона проезда параллельного улице Выйской от дома 58А до дома 68 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Выйский», улица Космонавтов, 108, улица Верхняя Черепанова, 50 июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 71; — зеленые зоны вдоль улиц Зерновая, Лебяжинская, Вогульская, Известковая, Ермака, Красноармейская до улицы Космонавтов; — зеленая зона вдоль улицы Ермака, 65; — сквер напротив дома по улице Космонавтов, 10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71, улица Известковая, 9 июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50; — зеленые зоны вдоль тротуаров по улице Красноармейская от улицы Космонавтов до моста; — спуск к реке Тагил вдоль домов по улице Аганичева, 26, 28; — зеленая зона вдоль реки Тагил по улице Папанина; — спуск около здания по улице Фрунзе, 26; — зеленая зона вдоль дома по улице Красноармейская, 109 и между школой № 50 и детским садом № 28; — зеленая зона вдоль улицы Фрунзе от Дворца культуры «Юбилейный до улицы Аганичева Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50, улица Фрунзе, 25А июль

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21; — зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Краснознаменной и Заречной; — зеленая зона вдоль тротуара на перекрестке улиц Некрасова и Полярная; — зеленая зона вдоль тротуаров по улице Заречная, вдоль детского сада, — территория между кортом и детским садом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа», улица Некрасова, 1 август

Территория и помещения Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»; — зеленые зоны вдоль тротуаров по улицам Черных, Высокогорская, Кузнецкого, Оплетина, Липовый тракт, Быкова, Максима Горького от улицы Аганичева до улицы Высокогорская; — сквер у памятника Рабкору Г. Быкову Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум», улица Липовый тракт, 11 август

Территория и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32; — зеленая зона за зданием школы по улице Газетная, 34; — зеленая зона за домами № 11 и 13 по улице Ломоносова; — зеленая зона возле здания по улице Пархоменко, 31А; — зеленая зона за школой по улице К. Маркса; — зеленая зона вдоль улицы Циолковского, 15; — зеленая зона по улице Островского, 3; — зеленая зона вдоль улицы Первомайская от улицы Карла Маркса до пруда; — территория Лисьей горы (по необходимости); — зеленая зона вдоль улиц Вязовская, Ломоносова, Газетная (от улицы Островского до проспекта Мира) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов, улица Карла Маркса, 67 август