Кризис – это окно возможностей

Для обсуждения актуальной повестки дня компания RC Group при участии председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы Российской Федерации и поддержке общероссийской организации “Инвестиционная Россия” организовала конференцию: “Развитие российской экономики в новых реалиях: риски и возможности для бизнеса. Ожидания новой экономической политики”.
В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, деловых сообществ Северо-Западного, Центрального и Уральского регионов, общероссийские деловые организации “Опора России”, “Инвестиционная Россия”, предприниматели и СМИ.
Участники высказали мнения о проблемах в предпринимательстве.
“Бизнес заходит в очередную мертвую петлю, когда не знаешь, что будет завтра. Но в то же время освободилось место для новых компаний и нам нужно мобилизоваться”, – утверждает Алексей Сафиоллин, сопредседатель общероссийской организации «Инвестиционная Россия», создатель платформы «Стратегия 24».
“Сейчас есть исторический шанс отойти от сырьевой зависимости. Будет постепенный, поэтапный переход в новую экономику, в которой получат развитие такие отрасли, как информационные технологии”, – добавил Сергей Белоконев, научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.
Своевременное решение предложила Мария Михайлова, CEO RC Group, председатель комиссии по развитию рынка партнерских программ общероссийской организации “Инвестиционная Россия”. Она отметила, что новые подходы в IT, такие как симбиоз цифровых технологий и партнерских программ, это то решение, которое поможет увеличить количество и способствовать развитию предпринимателей, а следовательно, повлияет на рост среднего класса.
Эксперты сошлись во мнении: чтобы развивать экономику страны, важно оказывать поддержку начинающим и состоявшимся предпринимателям. Один из главных спикеров мероприятия – Александр Демин, председатель Комитета по малому и среднему предпринимательству Государственной думы Российской Федерации, обозначил собравшимся меры поддержки Правительством малого и среднего бизнеса в РФ и планы комитета по снижению административных и финансовых барьеров предпринимательства:
“Предпринимателям будет дан зеленый свет. Это заявлено на государственном уровне, и мы уже сегодня внедряем механизмы для снижения административной и налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса».
В то же время Сергей Белоконев отметил, что “ситуация, в которой мы находимся сегодня – непростое время. Но Россия уверенно и энергично держит удар. Бизнес адаптируется к тем вызовам, которые есть. Экономика также может меняться, развиваться. То, благодаря чему мы растем сегодня – это опора на частное предпринимательство, которое усиливает нас, в то время как угасает корпоративный бизнес”.
В этом ключе особенно интересно прозвучали слова Марии Михайловой: “важная часть партнерского бизнеса и, в частности, компании RC Group – это поддержка предпринимателей. Мы даем инструменты для развития бизнеса под крылом более сильной компании”.
Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» отметил: “Нестандартное время ждет нестандартных решений. Те варианты, которые предлагает государство (послабления, предложения для МСП) недостаточны, поэтому мы должны искать более оригинальные и прорывные идеи”.
“Мы предлагаем антикризисные решения для предпринимателей, снижающие издержки”, – отметил Егор Патов, директор по развитию дистрибуции RC Group, в теме о новаторских подходах к ведению бизнеса. “RC Group разрабатывает платформенные решения, которые упрощают коммуникацию бизнесмена и потребителя. Сегодня предпринимателю очень важно бороться за внимание, привлекать, удерживать, взаимодействовать с клиентом и мы предоставляем сервисы аналитики, оптимизации, необходимые бизнесу”.
Однако, как заметила Мария Михайлова, наряду с недостаточной государственной поддержкой, существует и ментальная проблема развития предпринимательства:
“Недостаточная финансовая грамотность населения мешает росту среднего класса. Люди, фактически занимаясь предпринимательской деятельностью, не понимают и не осознают себя, как предприниматели, и важно поднимать значимость ведения бизнеса в глазах людей”.
Александр Беспалов, GR-советник RC Group, президент Investor Relations Club, обозначил, что проблеме уже есть решение: “Нужна качественная структурированная информации о том, кто такой предприниматель и как ему вести бизнес. Поэтому при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, был создан курс, который повысит финансовую грамотность населения, квалификацию предпринимателей и создаст предпринимателей будущего”.
“Но многое зависит от того, с какими продуктами будут выходить на международный рынок наши предприниматели. Есть то, что нужно использовать: высокий интеллект, хороший уровень образования, конкурентоспособные сегменты промышленности, цифровые технологии”, – уточнил Сергей Белоконев.
Член комиссии по развитию рынка партнерских программ общероссийской организации “Инвестиционная Россия”, президент RC Group Елена Мищенко отметила, что “цифровые технологии просты и доступны. Они уже в кармане каждого в виде смартфона, а следовательно, становится актуально использовать эти технологии для ведения бизнеса”.
“Но важно также правильно регулировать рынок”, – добавила Мария Михайлова. ”В сложной обстановке расцветают недобросовестные и мошеннические компании”.
Чтобы решить этот вопрос, RC Group выступила инициаторами создания СРО “Ассоциация развития информационных технологий и партнёрских программ” и внедряет методику оценки партнерских компаний, которая будет помогать оценивать организации по совокупности множества факторов: юридическая сторона работы, оценка продуктов, работа с дистрибьюторами, обучение и многое другое.
В финале встречи участники подискутировали, затронули вопросы роста цен, обсудили важные цифровые площадки для предпринимателей, обговорили предложения предпринимателей по поддержке бизнеса со стороны Правительства, в частности, пониженные налоговые ставки и социальные выплаты.
В завершение была отмечена важность подобных встреч: “Предпринимателям нужно работать понятно и прозрачно на благо РФ и тогда все получится. Поэтому нужно обсуждать проблемы рынка. Мы приветствуем новый комитет и надеемся, что он станет началом эффективного разговора бизнеса и власти”, – высказался Алексей Сафиоллин.
Это уже второе мероприятие, которое проводит RC Group в рамках своей деятельности по объединению предпринимателей. Первый круглый стол, посвященный проблемам партнерского бизнеса в сфере IT, состоялся 3 марта в Москве и вызвал живой интерес экспертов и участников рынка. Выдвинутые в ходе круглого стола предложения решения проблем рынка уже частично были внедрены. В частности, разработана программа повышения финансовой грамотности, создается Ассоциация развития информационных технологий и партнёрских программ для саморегулирования компаний сегмента партнерского бизнеса и введена методика оценки благонадежности компаний.
Встречи доказали свою результативность и в скором времени планируется проведение еще нескольких мероприятий.
По итогам конференции в Екатеринбурге будут сформулированы и переданы в Комитет по малому и среднему предпринимательству Государственной думы РФ предложения по решению актуальных проблем.