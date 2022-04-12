Кризис – это окно возможностей

В то же время Сергей Белоконев отметил, что “ситуация, в которой мы находимся сегодня – непростое время. Но Россия уверенно и энергично держит удар. Бизнес адаптируется к тем вызовам, которые есть. Экономика также может меняться, развиваться. То, благодаря чему мы растем сегодня – это опора на частное предпринимательство, которое усиливает нас, в то время как угасает корпоративный бизнес”.