О ходе реконструкции привокзальной площади рассказали в мэрии Нижнего Тагила

В планах – к 18 апреля открыть движение по центру, чтобы автомобили могли двигаться по ул. Садовой. Сейчас ожидается, чтобы «Водоканал-НТ» закончил переукладку сетей. В дальнейших планах - передвижение заборов с центральной части к крайним дорогам, а также оборудование парковочных каналов.