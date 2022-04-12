О ходе реконструкции привокзальной площади рассказали в мэрии Нижнего Тагила

О ходе реконструкции привокзальной площади рассказали в мэрии Нижнего Тагила
О ходе реконструкции привокзальной площади рассказали в мэрии Нижнего Тагила
Сегодня, 14:41ОбществоФото: pixabay.com
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пришел с проверкой на ремонтируемую Привокзальную площадь. В настоящий момент там выполняется переукладка сетей.

Мэр города проинспектировал ход реконструкции Привокзальной площади. Там накануне рабочие начали выкладывать асфальт в центре площадки.

В планах – к 18 апреля открыть движение по центру, чтобы автомобили могли двигаться по ул. Садовой. Сейчас ожидается, чтобы «Водоканал-НТ» закончил переукладку сетей. В дальнейших планах - передвижение заборов с центральной части к крайним дорогам, а также оборудование парковочных каналов.

По данным главы города Владислава Пинаева, работы проходят с соблюдением графика. Также он добавил, что рабочие стремятся завершить работы до Дня города.

Отмечается, что в скором времени будут подведены итоги конкурса на благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Подрядчик должен будет начать работы уже с ближайшего понедельника.

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