О ходе реконструкции привокзальной площади рассказали в мэрии Нижнего Тагила

Мэр города проинспектировал ход реконструкции Привокзальной площади. Там накануне рабочие начали выкладывать асфальт в центре площадки.
В планах – к 18 апреля открыть движение по центру, чтобы автомобили могли двигаться по ул. Садовой. Сейчас ожидается, чтобы «Водоканал-НТ» закончил переукладку сетей. В дальнейших планах - передвижение заборов с центральной части к крайним дорогам, а также оборудование парковочных каналов.
По данным главы города Владислава Пинаева, работы проходят с соблюдением графика. Также он добавил, что рабочие стремятся завершить работы до Дня города.
Отмечается, что в скором времени будут подведены итоги конкурса на благоустройство Привокзальной площади с установкой стелы «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Подрядчик должен будет начать работы уже с ближайшего понедельника.