Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле. С соответствующим постановлением, подписанным главой города Владиславом Пинаевым, можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Оперштаб был создан в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и рядом других федеральных и местных законов. Цель его появления - осуществление профилактических мер для недопущения лесных пожаров, сказано в документе.
Также согласно постановлению, в ближайшее время будет утверждено положение об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров на территории Нижнего Тагила. Также будет определен состав членов оперативного штаба. Это будут главы районов Нижнего Тагила, а также лесничества, Центра защиты населения, Отдела надзорной деятельности и других ведомств.