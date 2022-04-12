Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле

Также согласно постановлению, в ближайшее время будет утверждено положение об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров на территории Нижнего Тагила. Также будет определен состав членов оперативного штаба. Это будут главы районов Нижнего Тагила, а также лесничества, Центра защиты населения, Отдела надзорной деятельности и других ведомств.