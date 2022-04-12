Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле

Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле
Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:32ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле создали оперштаб по предотвращению лесных пожаров. Постановление подписал глава города.

Оперштаб по лесным пожарам создан в Нижнем Тагиле. С соответствующим постановлением, подписанным главой города Владиславом Пинаевым, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Оперштаб был создан в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и рядом других федеральных и местных законов. Цель его появления - осуществление профилактических мер для недопущения лесных пожаров, сказано в документе.

Также согласно постановлению, в ближайшее время будет утверждено положение об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных пожаров на территории Нижнего Тагила. Также будет определен состав членов оперативного штаба. Это будут главы районов Нижнего Тагила, а также лесничества, Центра защиты населения, Отдела надзорной деятельности и других ведомств.

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