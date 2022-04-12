Победители конкурса «Твоя инициатива» отчитались о реализации проектов в Тагиле

В 2021 году администрация Нижнего Тагила проводила конкурс среди молодых граждан «Твоя инициатива» в рамках областного проекта «Банк молодежных инициатив». 11 апреля победители конкурса, рассказали о реализации своих проектов на заседании гордумы по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

Конкурс «Твоя инициатива» Этот конкурс проводится уже в течение пяти лет на основании постановления правительства Свердловской области. Ежегодно Нижнему Тагилу выделяется финансирование из областного бюджета, также город выделяет средства из местного бюджета. Основной целью конкурса является развитие культуры, гражданских отношений через оказание финансовой и организационной поддержки в реализации инициатив тагильчан. Конкурс проводится для граждан от 14 до 35 лет. В рамках проекта люди получают поддержку для реализации своих проектов, рассказала замначальника по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Анна Афонасьева. Всего в прошлом году было подано 26 проектов на сумму чуть менее трех миллионов рублей. В августе были выбраны 15 победителей, проекты обошлись на сумму один миллион рублей. За прошедшее время были реализованы такие проекты как «Штаб-квартира», «Тропа туриста», «Я — есть Я» и другие. Штаб-квартира Идея создания проекта «Штаб-квартира» началась с того, что в городе отсутствовала площадка для тренировки военно-патриотических отрядов, изучения военно-прикладных дисциплин и не хватало материальной и технической базы. Проект разрабатывали дизайнеры-студенты. Помещение на улице Октябрьской революции поделено на четыре части — конференц-зал, мини-музей, блиндаж и зона для проведения занятий по военно-прикладным дисциплинам. Для реализации проекта мы закупили дорогое медиаоборудование, мебель, брезент, маскировочную сеть и кое-что из стройматериалов, рассказала Мария Фрицлер. Она отметила, что в штаб-квартире было проведено пять этапов военно-патриотической игры, участниками которой были команды из разных учреждений Нижнего Тагила. По итогам победители и участники были награждены. В 2022 году в помещении проводились мастер-классы по военной топографии, укладке парашюта и самообороне. Тропа туриста Владислав Сандаков представлял проект «Тропа Туриста». По словам молодого человека, проект воспользовался спросом и многие откликнулись. Целью было проведение соревнований по туристскому многоборью и формирование интереса к туризму. Мероприятие прошло 2 октября 2021 года, в проекте участвовали 120 тагильских школьников. Для реализации проекта было приобретено снаряжение для веревочных этапов и обеспечения безопасности участников. Мы собираемся проводить такие мероприятия регулярно, отметил тагильчанин. Я — есть Я Цель проекта «Я — есть Я», бюджет которого составил около 100 тысяч рублей, — помощь в профориентации школьников и популяризация социально экономических знаний. Реализовывали проект студенты и преподаватели гуманитарного университета с 1 сентября по 10 декабря 2021 года. Для 154 школьников были проведены восемь мероприятий, две игры и интерактивные лекции, рассказал соавтор проекта Илья Ведерников. Напомним, более 20 тысяч тагильчан приняли в 2021 году участие в мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма. Свыше 20 тысяч тагильчан поучаствовали в мероприятиях на воспитание патриотизма 4 Фото Акции для тагильской молодежи проходили как в онлайн, так и в офлайн-формате.

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