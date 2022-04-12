Стало известно, кто построит скейт-парк на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Как ранее сообщал представитель компании-проектировщика «SKpark» Николай Крейвес, это будут территории не похожие на предыдущие. Уже этой осенью в парке металлургов спортсмены смогут покататься на скейтбордах, роликовых коньках, велосипедах, самокатах.
МУП «Тагилдорстрой» — крупный подрядчик городского строительства Нижнего Тагила. Фирма занимается ремонтом дороги по нацпроекту БКД, ремонтом городского ДК, Привокзальной площади и многих других объектов.
В этом году в Нижнем Тагиле возведут два бетонных скейт-парка. Первый появится на Пихтовые горах. Второй, поменьше, будет находиться в парке отдыха близ центрального входа.