Тагильский НТЗМК заплатит 50 тысяч за использование чужого фото на сайте

Тагильский НТЗМК заплатит 50 тысяч за использование чужого фото на сайте
Тагильский НТЗМК заплатит 50 тысяч за использование чужого фото на сайте
Сегодня, 06:41ОбществоФото: 1MI
Волгоградская компания «Восьмая заповедь» через суд взыскала с НТЗМК 50 тысяч рублей, так как тагильский завод разместил на своем сайте фото спорткомплекса без согласия автора.

ООО «Восьмая заповедь» подало в суд на Нижнетагильский завод металлических конструкций 21 февраля 2022 года. Компания просила взыскать с предприятия 100 тысяч рублей за использование чужого фото на сайте: 50 тысяч за размещение изображения и аналогичную сумму за его переработку.

Оказалось, что НТЗМК опубликовал фото спортивно-оздоровительного комплекса в Новом Уренгое, которое сделал Сергей Анисимов. Права же на изображение принадлежали компании «Восьмая заповедь», которая сделала скриншот сайта НТЗМК и заверила подлинность доказательства у нотариуса.

Однако представители НТЗМК не согласились с озвученной суммой — они проанализировали стоимость услуг автора и пришли к выводу, что его работы в среднем стоят 12 тысяч рублей.

В результате судья удовлетворил иск частично. НТЗМК должен выплатить «Восьмой заповеди» 50 тысяч рублей только за размещение изображения. Переработка же фотографии, хотя и является вторым способом использования чужого изображения, была направлена на одну экономическую цель.

Напомним, региональный Росприроднадзор обратился в суд с требованием взыскать с НТЗМК 1 млн рублей за нарушение законодательства, связанного с охраной окружающей среды.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судфотозаводнтзмкНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы