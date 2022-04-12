Тагильский НТЗМК заплатит 50 тысяч за использование чужого фото на сайте

Волгоградская компания «Восьмая заповедь» через суд взыскала с НТЗМК 50 тысяч рублей, так как тагильский завод разместил на своем сайте фото спорткомплекса без согласия автора.

ООО «Восьмая заповедь» подало в суд на Нижнетагильский завод металлических конструкций 21 февраля 2022 года. Компания просила взыскать с предприятия 100 тысяч рублей за использование чужого фото на сайте: 50 тысяч за размещение изображения и аналогичную сумму за его переработку. Оказалось, что НТЗМК опубликовал фото спортивно-оздоровительного комплекса в Новом Уренгое, которое сделал Сергей Анисимов. Права же на изображение принадлежали компании «Восьмая заповедь», которая сделала скриншот сайта НТЗМК и заверила подлинность доказательства у нотариуса. Однако представители НТЗМК не согласились с озвученной суммой — они проанализировали стоимость услуг автора и пришли к выводу, что его работы в среднем стоят 12 тысяч рублей. В результате судья удовлетворил иск частично. НТЗМК должен выплатить «Восьмой заповеди» 50 тысяч рублей только за размещение изображения. Переработка же фотографии, хотя и является вторым способом использования чужого изображения, была направлена на одну экономическую цель. Напомним, региональный Росприроднадзор обратился в суд с требованием взыскать с НТЗМК 1 млн рублей за нарушение законодательства, связанного с охраной окружающей среды.

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