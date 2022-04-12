В Москве состоялось обсуждение сотрудничества России и Сербии

Момчило Бабич отметил, что сербские граждане с удовольствием приезжают в Северную столицу Российской Федерации - город Санкт-Петербург, чтобы стать участниками деловых событий. На сегодняшний день формируется делегация Сербии для участия в ПМЭФ. По словам Бабича, его государство заинтересовано в укреплении отношений в торгово-экономической сфере, а также хочет развивать взаимодействие в области культуры. В том числе планируется открытие в Москве Сербского культурного центра и почетных консульств Сербии в России.