В Москве состоялось обсуждение сотрудничества России и Сербии

В Москве состоялось обсуждение сотрудничества России и Сербии
В Москве состоялось обсуждение сотрудничества России и Сербии
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Минобороны РФ
В столице Российской Федерации состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и чрезвычайного полномочного посла Республики Сербии в РФ Момчило Бабича. Стороны обсудили вопросы, которые касаются всестороннего сотрудничества между странами.

По сообщению издания newsnn.ru, на встрече уделили внимание участию сербских представителей в предстоящем юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме, а также других деловых мероприятиях, которые проводятся в России.

По словам Кобякова, между двумя государствами ведется активный политический диалог, в рамках которого рассматривается большое количество вопросов двустороннего сотрудничества, а также проблем международного уровня. В текущих условиях Сербия проявила дружественную позицию, отказавшись поддержать санкции, которые западные страны вводят в отношении Российской Федерации на фоне спецоперации на Украине. Кобяков подчеркнул, что Сербия и Россия являются братскими народами, у которых общая история, родственная культура и менталитет, а также православные традиции.

В рамках состоявшейся встречи представители Сербии и РФ обсудили вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. В том числе речь шла об участии Сербии в мероприятиях Петербургского международного экономического форума 2022 года.

Момчило Бабич отметил, что сербские граждане с удовольствием приезжают в Северную столицу Российской Федерации - город Санкт-Петербург, чтобы стать участниками деловых событий. На сегодняшний день формируется делегация Сербии для участия в ПМЭФ. По словам Бабича, его государство заинтересовано в укреплении отношений в торгово-экономической сфере, а также хочет развивать взаимодействие в области культуры. В том числе планируется открытие в Москве Сербского культурного центра и почетных консульств Сербии в России.

Стороны намерены расширять сотрудничество между регионами государств для развития межкультурной коммуникации. В частности, планируется увеличить число городов-побратимов.

Кроме этого, на состоявшейся встрече обсудили информационное сотрудничество, включая подписание соглашений о партнерстве между Фондом Росконгресс и ведущими СМИ Сербии.

Советник президента России Антон Кобяков пригласил представителей Сербии также принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Напомним, в этом году Петербургский международный экономический форум будет проводиться 25-й раз. Мероприятие запланировано на 15 - 18 июня текущего года. В качестве организатора события выступает Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер юбилейного ПМЭФ-2022 - холдинг 1MI.

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