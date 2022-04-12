В Москве состоялось обсуждение сотрудничества России и Сербии

По сообщению издания newsnn.ru, на встрече уделили внимание участию сербских представителей в предстоящем юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме, а также других деловых мероприятиях, которые проводятся в России.
По словам Кобякова, между двумя государствами ведется активный политический диалог, в рамках которого рассматривается большое количество вопросов двустороннего сотрудничества, а также проблем международного уровня. В текущих условиях Сербия проявила дружественную позицию, отказавшись поддержать санкции, которые западные страны вводят в отношении Российской Федерации на фоне спецоперации на Украине. Кобяков подчеркнул, что Сербия и Россия являются братскими народами, у которых общая история, родственная культура и менталитет, а также православные традиции.
В рамках состоявшейся встречи представители Сербии и РФ обсудили вопрос двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. В том числе речь шла об участии Сербии в мероприятиях Петербургского международного экономического форума 2022 года.
Момчило Бабич отметил, что сербские граждане с удовольствием приезжают в Северную столицу Российской Федерации - город Санкт-Петербург, чтобы стать участниками деловых событий. На сегодняшний день формируется делегация Сербии для участия в ПМЭФ. По словам Бабича, его государство заинтересовано в укреплении отношений в торгово-экономической сфере, а также хочет развивать взаимодействие в области культуры. В том числе планируется открытие в Москве Сербского культурного центра и почетных консульств Сербии в России.
Стороны намерены расширять сотрудничество между регионами государств для развития межкультурной коммуникации. В частности, планируется увеличить число городов-побратимов.
Кроме этого, на состоявшейся встрече обсудили информационное сотрудничество, включая подписание соглашений о партнерстве между Фондом Росконгресс и ведущими СМИ Сербии.
Советник президента России Антон Кобяков пригласил представителей Сербии также принять участие в Петербургском международном юридическом форуме и Восточном экономическом форуме.
Напомним, в этом году Петербургский международный экономический форум будет проводиться 25-й раз. Мероприятие запланировано на 15 - 18 июня текущего года. В качестве организатора события выступает Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер юбилейного ПМЭФ-2022 - холдинг 1MI.