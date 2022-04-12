В Роспотребнадзоре создают детскую вакцину от ротовирусной инфекции

В Роспотребнадзоре занимаются разработкой детской вакцины от ротовирусной инфекции. Об этом сообщают «Новые известия».
Доклинические испытания вакцины начнутся уже с ближайший дни. Её разрабатывает Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.
Известно, что в России создана «коллекция штаммов ротавирусов человека», которые адаптированы к перевиваемой линии культур клеток. Это дает преимущество российскому препарату в сравнении с иностранным аналогом в вопросах безопасности.
Создание и выпуск аналога препарата важно для импортозамещения и для экспорта за рубеж.