В Роспотребнадзоре создают детскую вакцину от ротовирусной инфекции

В Роспотребнадзоре создают детскую вакцину от ротовирусной инфекции
В Роспотребнадзоре создают детскую вакцину от ротовирусной инфекции
Сегодня, 10:11ОбществоФото: pixabay.com
Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора взялся за разработку препарата для лечения ротовирусной инфекции у несовершеннолетних.

В Роспотребнадзоре занимаются разработкой детской вакцины от ротовирусной инфекции. Об этом сообщают «Новые известия».

Доклинические испытания вакцины начнутся уже с ближайший дни. Её разрабатывает Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.

Известно, что в России создана «коллекция штаммов ротавирусов человека», которые адаптированы к перевиваемой линии культур клеток. Это дает преимущество российскому препарату в сравнении с иностранным аналогом в вопросах безопасности.

Создание и выпуск аналога препарата важно для импортозамещения и для экспорта за рубеж.

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