В Страховом Доме ВСК напомнили о росте пожаров в частных домах на майские праздники

В Страховом Доме ВСК напомнили о росте пожаров в частных домах на майские праздники
В Страховом Доме ВСК напомнили о росте пожаров в частных домах на майские праздники
Сегодня, 15:54ОбществоФото: pxfuel.com
Аналитики ВСК напомнили о традиционном росте пожаров в загородных домах на майские праздники. По статистике именно на май приходится 19% всех обращений по страховым случаям в дачный (апрель - октябрь) период.

Эксперты утверждают, что минимум половина страховых случаев из этих 19% связана с пожарами в загородных домах. В прошлом году Страховой Дом ВСК выплатил без малого 142 млн рублей пострадавшим в дачный период владельцам частных домов. В большинстве случаев, когда речь шла о пожарах, сгорали не только дома, но и расположенные рядом хозяйственные строения, сообщает newsnn.ru.

Лидирует по числу страховых случаев с загородными домами Удмуртия – 15% от общего количества обращений. 71% пострадавших заявляет о разрушениях из-за ураганов. 20% – пожары. В апреле - октябре минувшего года Страховой Дом ВСК выплатил в данном регионе более 8 млн рублей.

9% страховых случаев приходится на Марий Эл. Здесь чаще всего речь идет о повреждении кровли. Выплаты по данному региону превысили 6 млн рублей.

Из Подмосковья и Москвы поступило 8% обращений, и 20% из них - по поводу возгораний. Также в списке лидеров по числу ЧП с загородными домами Хакасия, Краснодарский край, Тверская и Кировская области.

Заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артем Король напомнил о сезонности в страховом бизнесе. Зимой поступает больше обращений от водителей и пешеходов по поводу происшествий из-за скользких дорог и тротуаров. А весенне-летний период – это время обращений по поводу происшествий с загородными домами. 43% из них связаны с природными катаклизмами, а 33% вызваны пожарами.

Король отметил, что страхование имущества граждан сегодня является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка. За 2021 год сборы ВСК по данному виду выросли на 52%.

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