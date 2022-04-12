Желающих работать чиновниками в Нижнем Тагиле будут бесплатно обучать

Желающих работать чиновниками в Нижнем Тагиле будут бесплатно обучать
Желающих работать чиновниками в Нижнем Тагиле будут бесплатно обучать
Сегодня, 11:53ОбществоФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле любой желающий может стать чиновником мэрии из-за нехватки в ней кадров. Для этого даже не обязательно иметь образование — если кандидат проходит конкурсный отбор, его направят на бюджетное обучение.

Желающих работать чиновниками в Нижнем Тагиле будут бесплатно обучать. Подобное происходит на фоне нехватки кадров в мэрии. Со служащими подпишут договор, гарантирующий работу в администрации. Об этом сообщают «Все новости».

В администрации уже создана комиссия из специалистов отдела кадров и юристов, которые будут проводить конкурс среди тех, кто желает работать в мэрии. Кандидаты смогут получить средне-специальное или высшее образование за счёт бюджетных средств.

Для участия в конкурсе нужно собрать некоторую документацию. Это заявление, анкета, скан паспорта, медсправка, скан трудовой книжки. О начале конкурса будет сообщено на портале администрации, а также на страницах газеты «Тагильский рабочий».

Кандидатам предстоит пройти через испытание. Это собеседование, а также тестирование, либо написание реферата. Победителя определят при помощи голосования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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