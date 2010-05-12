Добровольцы высадят деревья вдоль Чусовой

В пятницу, 14-го мая, природный парк «Река Чусовая» вместе с нижнетагильским лесхозом проводит акцию «Посади дерево – вырастет лес». 2000 саженцев ели, сосны и кедра будут высажены недалеко от посёлка Усть-Утка. Сажать деревца будут школьники. Но руководство парка приглашает присоединиться всех желающих. Акция продлится с 12-ти до 15-ти часов.