Гидроиспытания теплосетей начались сегодня в г. Нижний Тагил
12 мая 2010, 17:30ОбществоArtem
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Как рассказал заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, опрессовки будут проводить поочередно в каждом районе г. Нижний Тагил.
Сегодня испытания прошли в шести микрорайонах города и в жилых домах на улице Горошникова были выявлены три незначительных утечки воды. Все проверки теплосетей планируют завершить к 26-му мая – отметил Степан Пилипец.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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