Малообеспеченных жителей г. Нижний Тагил научат правильно обращаться с деньгами

Программа повышения финансовой грамотности – это проект Российского Микрофинансового Центра при поддержке американских партнеров. Как отмечает ЕАН, в рамках проекта РМЦ бесплатно передает технологию тренинга для малообеспеченных слоев населения «Планируй будущее», а уральские тренеры принимают на себя обязательства по проведению этого курса.

В Свердловской области обучение этой технологии прошли 9 тренеров - все они являются представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства Свердловской области. Есть теперь такие тренеры и в Нижнем Тагиле. Тренинг предназначен людям, которые являются бедными уже давно и полагаются на социальную помощь, а также тем, кто обеднел недавно и безуспешно пытается улучшить свое положение.