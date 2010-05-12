Милиционеры поблагодарят жителей г. Нижний Тагил, задержавших вооруженного налетчика

Преступник, переодетый в рабочую униформу, ворвался в бухгалтерию одной из фирм в момент выдачи зарплаты, дважды выстрелил из пистолета и сгреб в пакет со стола деньги. Выстрелы услышали сотрудники фирмы и задержали налетчика, вооруженного табельным оружием сотрудника вневедомственной охраны при УВД.

Этим пистолетом преступник завладел во время столь же дерзкого налета на ювелирный салон «Алмаз» в июля прошлого года. Тогда два вора напали на магазин, но похитили только оружие. Как рассказал начальник отдела вневедомственной охраны при УВД Нижнего Тагила Леонид Шескин, пистолет им был нужен, по всей видимости, для таких вот дерзких разбоев, как совершенный накануне. Преступников все это время искали. И вот теперь, благодаря действиям сотрудников фирмы, налетчик задержан с поличным с этим табельным оружием.