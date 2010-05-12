На Урале будет создано железнодорожное такси
12 мая 2010, 16:31ОбществоArtem
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Дирекция железнодорожных вокзалов и правительство Свердловской области договорились о совместном строительстве транспортно-пересадочного узла в Екатеринбурге, предполагающего, в частности, введение сетевого проекта «РЖД-такси».
Проект предполагает реконструкцию железнодорожного и автомобильного вокзалов с обустройством прилегающих к ним территорий. Смена транспорта пассажирами будет проходить в комфортных и безопасных условиях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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