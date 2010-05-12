«Нечеловеческую любовь» обещают гостям екатеринбургского зоопарка в «Ночь музеев»

Она состоится в субботу, 15 мая с 19 до 23 часов на территории зоопарка. Как пишет АПИ, гостей будут ждать экзотические животные, лучшая коллекция лемуров в России, настроение Франции и ее атмосфера. Участникам предложат выполнить интеллектуальные и физические задания, по своей сложности позволяющие участвовать даже маленьким детям, но при этом не менее интересные взрослым людям. У гостей зоопарка будет возможность попасть в вольеры, узнать много нового о животных и, конечно, кое с кем из них познакомиться «лично».