«Нечеловеческую любовь» обещают гостям екатеринбургского зоопарка в «Ночь музеев»
12 мая 2010, 16:23ОбществоArtem
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В Екатеринбургском зоопарке пройдет игра-квест, посвященная Франции, любви и лемурам.
Она состоится в субботу, 15 мая с 19 до 23 часов на территории зоопарка. Как пишет АПИ, гостей будут ждать экзотические животные, лучшая коллекция лемуров в России, настроение Франции и ее атмосфера. Участникам предложат выполнить интеллектуальные и физические задания, по своей сложности позволяющие участвовать даже маленьким детям, но при этом не менее интересные взрослым людям. У гостей зоопарка будет возможность попасть в вольеры, узнать много нового о животных и, конечно, кое с кем из них познакомиться «лично».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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